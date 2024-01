Otro gremio criticó la posible privatización de las centrales nucleares

Luego de su exposición el plenario de comisiones que en el Congreso discute la ley ómnibus, el secretario gremial de Luz y Fuerza Zona del Paraná, Carlos Velo, alertó sobre el impacto de privatizar Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que tiene a su cargo la operatoria de las tres centrales nucleares (Atucha I y Atucha II en Lima y Embalse en Córdoba) que operan en el país. Advirtió sobre la pérdida de soberanía energéctica que implicaría rifar la compañía y explicó el rol estratégico.

«Nos tocó exponer en la comisión y más que dar certezas queríamos generar la duda a los legisladores para que se acerquen y conozcan la actividad, porque lo que vimos a través del debate interno, en un grado de improvisación del gobierno, determina privatizar un determinado sector sin tener presente su rol estratégico, ni la capacidad que tiene de expansión el sector y ni siquiera los números de la empresa», expresó.

«Hay un preconcepto que lo evidencia el gobierno y parte de la sociedad en donde dicen que las empresas públicas dan perdida. En este caso, Nucleoeléctrica Argentina no tiene ese problema: para la operatividad se sustenta de sus propios ingresos y no requiere de fondos nacionales», continuó.

«Nos llamó poderosamente la atención porque Nucleoeléctrica ya es una sociedad anónima si bien su patrimonio es totalmente del Estado, pero su funcionamiento es de una sociedad anónima. ¿Cuál es la razón? Quizás haya personas que quieran hacer negocios con ese superávit. A nosotros como trabajadores nos preocupa porque el privado siempre va a garantizar los ingresos o las ganancias, por sobre la calidad de servicio, el desarrollo tecnológico, por sobre el desarrollo del capital humano que tiene dentro de la empresa e incluso el desarrollo de aquellos estudios de medicina nuclear, lo que hace a un Estado, a un país», amplió.

«Lo primero que hicimos es ponernos a disposición de todos los bloques para explicar esto y también para escuchar cuáles son las razones, En las reuniones que hemos tenido hasta el momento no hemos tenido respuestas. Esto no es una fábrica de galletitas, no puede venir a gestionarlo cualquiera», concluyó.

Complejo Nuclear Atucha que alberga las dos centrales nucleares en Lima. Dirigentes gremiales de Luz y Fuerza Zona del Paraná expusieron el plenario de comisiones que en el Congreso discute la ley ómnibus del Gobierno.

Qué pasará con las centrales nucleares

El proyecto de Ley Ómnibus disponía una lista de 41 empresas estatales o sociedades con participación estatal que podrían ponerse a la venta, entre ellas, Nucleoeléctrica Argentina, empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse.

En las exposiciones de representantes de la sociedad civil en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, Velo resaltó que poner en manos de privados una industria como la nuclear, con altos niveles de riesgo y seguridad, tendría una preocupación extraordinaria ante lógicas que «ponderan la ganancia por sobre la calidad».

En tanto, días atrás el Gobierno aseguró que no privatizará Nucleoeléctrica. Así lo aclaró el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, durante el debate de la ley ómnibus que se lleva adelante en el Congreso. Además, ante otra de las consultas de los legisladores, aclaró que el proyecto de ley no tiene intención de nacionalizar los recursos naturales que corresponden a las provincias.

Las diputadas que llevaron las inquietudes sobre la posibilidad de que las centrales nucleares pasen a ser gestionadas de forma privada fueron Agustina Propato (Unión por la Patria) y Silvia Lospenatto (Juntos por el Cambio).

La respuesta de Chirillo en el Congreso fue: “Respecto de la pregunta que me hacían de Nucleoeléctrica creo que el tema está resuelto. La prohibición de no privatizarla está resuelto en el artículo 37 de este proyecto, que asegura al Estado tener la acción de oro, de manera que ese tema está resuelto”.

Las dudas habían surgido a raíz de que la ley ómnibus plantea en el capítulo II, titulado “privatización de empresas públicas”, que hay 41 compañías estatales que serán sujetas a privatización. En el anexo del proyecto de ley, donde están listadas las 41, figuraba Nucleoeléctrica S.A., que es la sociedad anónima a cargo de la producción de energía nuclear. Opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, lo que representa el 7% del total de la matriz eléctrica de Argentina.

El artículo al que hizo referencia Chirillo es el artículo 11 de la ley ómnibus, que lo que hace es sustituir el artículo 37 de la ley 24.804, que es la ley nacional de la actividad nuclear, por el siguiente: “ARTICULO 37. A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

Se cree que pudo haber influido la visita de Rafael Grossi a la Argentina sobre este tema. Se trata del argentino que lidera el Organismo Internacional de la Energía Atómica, un organismo fundamental a nivel global.

