Zárate Basket cayó en el DAM Stadium anoche ante Peñarol de Mar del Plata

Zárate Basket, en su debut como local en éste año, perdió anoche por 84 a 77 con Peñarol de Mar del Plata en un nueva jornada de la primera fase de la Liga Nacional de Basquetbol temporada 2023-’24 y sufrió la segunda derrota en forma consecutiva en la presente competencia.

El encuentro se llevó a cabo en el DAM Stadium de nuestra ciudad ante un buen marco de público. Dirigieron los jueces Alejandro Chiti, Sergio Tari-feño y Raul Sánchez.

Los goleadores del partido fueron: Agustín Brocal en Zárate Basket con 32 puntos y Willie Thornton en Peñarol de Mar del Plata con 22 puntos. Los parciales fueron: 23-23; 11-22 (34-45 ganaba la visita al finalizar el primer tiempo); 15-21 (49-66); y 28-18 (77-84).

LOS RESULTADOS

En la noche del lunes hubo tres encuentros que arrojaron los siguientes resultados: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Obras Basket 83 – San Martín de Corrientes 92; en Misiones, Obera TC 85 – Unión de Santa Fe 64; y en Formosa, La Unión 85 – Quimsa de Santiago del Estero 86.

LIGA DE DESARROLLO

Ayer por la tarde en el DAM Stadium, Zárate Basket derrotó por 93 a 88 a Peñarol de Mar del Plata en el marco de la Liga de Desarrollo.

Mañana recibirá a Instituto de Córdoba

Mañana jueves por la noche Zárate Basket volverá a jugar como local en el DAM Stadium.

Será nuevamente a partir de las 21.00 horas cuando el elenco de nuestra ciudad reciba la visita de Instituto de Córdoba.

Quienes quieran presenciar el encuentro de mañana podrán adquirir las entradas a traves de la aplicación www.passline.com

HOY SIGUE EL TORNEO

Este noche desde las 21.00 horas se medirán Comunicaciones de Mercedes vs Quimsa de Santiago del Estero; y Regatas Corrientes vs Independiente de Oliva.

Por su parte mañana jueves habrá dos encuentros a las 20.00 hs en Vicente López se enfrentarán Platense vs Peñarol de Mar del Plata; y a partir de las 21.00 hs jugarán Zárate Basket vs Instituto de Córdoba.

Comparte esto: Facebook

X