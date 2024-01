Campana continúa sin servicio de recolección de residuos

La Municipalidad de Campana se presentó ayer ante el Ministerio de Trabajo solicitando “su inmediata intervención” para que convoque a las partes a una audiencia “con el propósito de lograr poner fin al conflicto”. Es a raíz del conflicto entre la empresa Agrotécnica Fueguina y el Sindicato de Camioneros que mantiene desde hace varios a la ciudad sin servicio de recolección de residuos.

“El Municipio se presentó como usuario del servicio y comunidad damnificada para que los junte en el ámbito laboral y los inste a través del diálogo a llegar a una solución y que se nos aclare cuál es el conflicto de fondo que no nos ha sido notificado fehacientemente”, explicó el jefe de Gabinete del Municipio de Campana, Abel Sánchez Negrette.

Por su parte. el intendente Sebastián Abella destacó que gracias a las inversiones realizadas por el Municipio en equipamiento y al “excelente trabajo” de municipales y cooperativistas “hemos podido dar una gran respuesta” a la situación a pesar de “no contar con las herramientas adecuadas” para el servicio de recolección. “El viernes, en tan solo cuatro horas, se juntaron 140 toneladas de residuos. Es una muy buena medida para saber qué capacidad tenemos. Si en el corto plazo no vemos una solución del conflicto, vamos a tomar medidas drásticas. Ya nos hemos dado cuenta que no es un trabajo que no podamos hacer desde el Municipio”, explicó.

El intendente Abella realizó una conferencia de prensa.

