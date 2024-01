«Las propuestas son una grave regresión en legislación ambiental»

Trabajadores de Parques nacionales elaboraron un documento para ser presentado ante el Congreso de la Nación en el marco del debate de la Ley Ómnibus de Milei , oponiéndose totalmente al mencionado proyecto de ley.

En lo central, los trabajadores de Parques Nacionales expresar su rechazo y profunda preocupación a las modificaciones propuestas en materia de legislación ambiental en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos presentado para su tratamiento al Congreso de la Nación (Ley Ómnibus)”.

“Las propuestas significan una grave regresión en la legislación ambiental argentina. Esta desregulación en la normativa ambiental es una violación al Principio de NO regresión ambiental y progresividad contenido en el Acuerdo Internacional de Escazú, y al Principio de Progresividad de la Ley General del Ambiente. Además, echa por tierra el trabajo que tomó alcanzar consensos entre muy diversos actores sociales para establecer los presupuestos de protección mínimos que debe garantizar el Estado Nacional y las provincias en base a la Constitución Nacional y a los diversos acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina en materia de derechos humanos y ambientales”, agregaron.

En otra parte del documento, indican que “el Decreto de Necesidad de Urgencia y la Ley Omnibus son manifiestamente inconstitucionales ya que, entre otros derechos, violan el derecho fundamental vinculado con el ambiente, reconocido en el artículo 41 de nuestra Constitución. Este artículo obliga al Estado a garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado y compatible con el desarrollo de actividades productivas que satisfagan necesidades básicas de nuestra población. En particular las modificaciones propuestas en el capítulo ambiental lejos de establecer mejoras en la fiscalización y control del Estado, en los beneficios económicos de la protección de servicios ecosistémicos o en el desarrollo de las economías regionales y las industrias sostenibles; desregulan la legislación para el beneficio del extractivismo a corto plazo”.

El comunicado concluye asegurando que “las áreas naturales protegidas por la normativa ambiental no son sitios únicamente de belleza escénica destinados a la contemplación, sino que son parte del territorio productivo del país.

EL PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS

El Parque Nacional «Ciervo de los Pantanos» (ubicado en Otamendi, Partido de Campana) es el único de acceso público en la provincia de Buenos Aires y uno de los solo dos Parques de la provincia, por lo que se hace más imperioso aun su defensa por parte de la comunidad.

Se encuentran ambientes representativos de las ecorregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal. Ubicado en el encuentro de las ecorregiones Pampeana y de Delta e Islas del Paraná, el Parque conserva pastizales de la pampa ondulada, en sus terrenos más altos, que concluyen abruptamente en una barranca natural. Bajo esta se extiende una planicie anegadiza compuesta de pastizales inundables, canales, lagunas y bañados.

Finalmente, el río Paraná de las Palmas -que en tiempos pretéritos llego hasta la barranca- bordea los campos bajos depositando sedimentos con los que se conformó un albardón costero.

El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos ubicado en la Reserva Natural Otamendi.

