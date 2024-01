Efemérides 30 de Enero

-Día Internacional del Técnico Electrónico.

-1500: El navegante español Vicente Yáñez Pinzón es el primer europeo en avistar el río Amazonas, al llegar a su desembocadura. En 1542, Francisco de Orellana lo recorrerá desde su nacimiento en las selvas peruanas, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.

-1794: Creación del Real Consulado de Buenos Aires. Este tribunal estaba integrado por comerciantes y hacendados. Estaba dedicado a atender los pleitos comerciales y a proteger y fomentar el comercio en todos sus ramos. En diciembre de 1793, fue designado Manuel Belgrano como su Secretario perpetuo.

-1889: Fue fundada en Zárate la Sociedad Protectora de los Pobres por iniciativa de las vecinas Ana V. de Alais, Elba de Claverie, Ana de la Torre de Pérez, Máxima Godoy, y Felipa, Matilde y Marcelina de la Torre. La primera comisión Directiva la presidió Ana de la Torre de Pérez nombrándose presidentas honorarias a Justa Lima de Atucha, Mercedes Anchorena de Nazar y Alvina A. de Castex. Tenía su sede y sala de protección a los ancianos en el Hospital “Nuestra Señora del Carmen” en la calle Pellegrini al 1500. Su obra era llevar alivio y consuelo a hogares desamparados y hospedar a ancianos.

-1907: Nació en Zárate, el bandoneonista Juan Carlos Torchiana, con sus hermanos Enrique y Elsa formaron su propia orquesta actuando en escenarios de la ciudad y la zona. Al casarse Elsa, se retira de la orquesta y se incorpora Juan Carlos Caisson pasándose a llamar la misma Caissón-Torchiana.

-1930: La Plaza denominada Anta pasó a llamarse Mitre (foto) como homenaje póstumo al prócer. Este cambio de nombre fue impulsado por Luis Güerci. En 1947 el concejal Estanislao de la Torre propuso volver al nombre anterior pero la iniciativa no tuvo éxito.

-1933: Nació Samuel Kohan más conocido como Sergio Renán, quien fue actor, director de cine, teatro y ópera y es considerado como uno de los mejores en su género. Algunas de sus películas más destacadas fueron “La tregua”, “Gracias por el fuego”, “El sueño de los héroes”, “La fiesta de todos”, “Crecer de golpe” y “Tacos altos”.

-1933: Adolf Hitler llega al poder en Alemania. Una alianza de las fuerzas de derecha permite que el líder nazi asuma como Canciller. El político conservador Franz von Papen es el artífice del acuerdo para formar gobierno, en el cual el nacional-socialismo apenas logra colocar dos ministros aparte de Hitler. Sin embargo, Hitler consolidará su proyecto a partir del 30 de enero, poco más de nueve años después del fallido golpe en Munich.

-1943: Nace Marta Minujín, artista plástica argentina, conocida por sus obras vanguardistas producidas principalmente durante los años 1960, 1970 y 1980.

-1948: Moría asesinado Mahatma Gandhi. Abogado y pensador nacido en la India, estudió Derecho en Inglaterra y al recibirse comenzó a trabajar en Sudáfrica. Allí comprobó el fuerte rechazo que había contra los hindúes por lo que creó el movimiento nacionalista indio. Varias veces encarcelado, se convirtió en un héroe nacional de la India.

-1960: Nacía Alejandro Sokol. Cantante y compositor, fue una fi gura clave en el rock nacional al ser parte de Sumo y Las Pelotas.

-1968: Nació Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, quien es el actual rey de España, con el título de Felipe VI por el que ostenta la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas de su país. Ha sido proclamado como monarca tras la abdicación del anterior rey Juan Carlos I de España, que estuvo en el cargo por varias décadas.

-1969: Los Beatles realizaban su último concierto, en la terraza de Apple, su estudio de grabación. Sin embargo, los vecinos no estaban conformes con lo que se había generado, y tras dar aviso a la policía dio por finalizado el show tras seis temas.

-1985: Nació Gisela Dulko, quien es una ex tenista profesional que alcanzó el puesto 26 en individuales en el ranking mundial, y en 2010 llegó a ser número 1 del mundo en dobles. Se adjudicó cuatro títulos de la WTA como singlista en Budapest, Forest Hills, Fez y Acapulco, y logró 17 conquistas a nivel dobles, entre los cuales figura el Abierto de Australia.

-1986: Nace Karina, la Princesita, cantante de cumbia.

-2020: El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV-2 (Coronavirus).

