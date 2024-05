LA VOZ cumple 33 años: En pos de la vigencia del periodismo profesional

Casi todo está cambiando en el sistema informativo hoy. La prensa gráfica vive el mayor reto desde su creación donde la competencia es infinita por captar la atención y el tiempo libre de lectores. Luchamos contra redes sociales, series, videojuegos, WhatsApp y todo lo que tenemos al alcance de la mano desde los miles de millones de celulares en el mundo.

Vivimos tiempos de vértigo informativo en los que es tanta la información que es imposible procesarla, y, muchas veces, distinguir entre lo real y lo falso. Pero en este escenario desenfrenado buscamos revalorizar ciertos atributos fundamentales de los medios tradicionales, y en especial locales, como el nuestro.

Hoy se vuelve más importante y necesario el periodismo clásico, el que narra los hechos desde un lugar neutral, el que informa según ciertos manuales de rigor, el que prefiere perder una primicia antes que sufrir una desmentida.

Existe una fantasía que es la de reemplazar a los medios tradicionales por las redes sociales. Es una ilusión peligrosa porque en este sentido, todos somos hoy “periodistas” o, cuando menos, emisores que hacemos oír nuestra voz en una inmensa conversación pública.

Pero las redes no garantizan el procesamiento profesional de la información y no necesariamente nos acercan a la verdad. El profesionalismo es lo que distingue a la prensa escrita de las redes.

Cuando nos preguntan cuál es el rol principal de LA VOZ, respondemos que es ser proveedor de certezas. Así, muchos lectores acuden a nosotros para cotejar aquello que les llegó por vías inverificables.

Hoy WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram son ya un elemento cotidiano en nuestra vida, pero entrañan riesgos mayúsculos: están repletos de autores anónimos, lo que desacredita el debate; carecen del rigor propio por lo que están llenos de noticias falsas que se devoran muchas veces sin dudar; contienen un grado de hostilidad que aleja a las voces más moderadas, hay allí más emoción que razonamiento, y lo más grave: carecen de editor responsable; es decir, nadie se hace cargo de lo que allí se dice.

Por último, pero no por ello menos importante, queremos ser portadores de esperanza. Un diario entra de manera inofensiva por debajo de la puerta a casas de familia, se lleva en la palma de la mano a toda hora, o se lee en los bares. Por eso, es un imperativo de estos tiempos rescatar los buenos ejemplos, aquellas historias aleccionadoras que son modelos a imitar, y en estos los vecinos, nuestros lectores, son muchas veces protagonistas.

Finalmente, el periodismo escrito es el primer borrador de la historia, y LA VOZ la escribe todos los días. Saludamos a nuestros lectores y avisadores, son nuestro impulso diario para trabajar.

LA DIRECCION

La redacción, administración y talleres de LA VOZ en Brown 742. Portada de la primera edición (2/5/1991).



