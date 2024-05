Eterna Inocencia se presenta en GRG Club

Llegó la hora para que el público de la ciudad y de alrededores vuelva a ver a la “Eterna Inocencia” del punk rock. Junto con 2 Minutos, Los Violadores, Flema y otras bandas míticas, “Eterna” completa un podio que roza el hardcore punk como subgénero pero que mantiene vigentes las bases del rock y las ganas de rockear luego de 25 años de trayectoria. Y no sólo su reconocimiento es nacional sino que ya tienen un renombre en toda Latinoamérica.

Se hizo esperar este show ya que estaba previsto para el viernes 22 de marzo pero se pospuso para hoy, con lo cual todas las entradas adquiridas en ese entonces son válidas para esta nueva fecha en GRG, ubicado en Ameghino 655.

Desde sus comienzos, la banda ha cantado en inglés y español, combinando melodías con denuncias, y logrando así ser una de las primeras bandas en su estilo. Derechos del niño y la mujer, skateboard, amor y rabia, todo está condensado en la música y en la historia de Eterna Inocencia

Sus giras, realizadas desde la ética del Do It Yourself (“Hazlo Tú Mismo”) y con la autogestión como bandera, los han llevado a territorios como Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, España y Suiza.

Luego de nueve discos de estudio, un disco en vivo y un DVD registrando la potencia del directo, este grupo formado por músicos profesionales, que dividen sus tiempos con otras actividades como la docencia y la medicina, está en su mejor momento, gracias a la combinación de una madurez musical y su incansable avidez por mantener vivo un mensaje tan sentimental como reivindicativo, lo que ellos mismos consideran la razón de su existir.

En agosto de 2022 lanzaron su más reciente álbum: “No Bien Abran Las Flores”. Se trata de su retorno post pandemia, una selección de 12 canciones que remiten a algunas de sus influencias del post punk. Para presentar este trabajo, Eterna Inocencia realizó una gira con más de 30 presentaciones en los escenarios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Tandil, Neuquén, La Plata, y muchas ciudades más de la Argentina. El tour incluyó también paradas en Uruguay y una extensa gira por Chile (Santiago, Valparaíso, Talca, Rancagua, Punta Arenas, entre otros).

Para cerrar el 2023, Eterna Inocencia realizó 4 fechas completamente agotadas en el emblemático Salón Pueyrredón (Ciudad de Buenos Aires) donde tocaron sus primeros discos, editados en la década 1996-2006.

La banda, integrada por Guillermo Marmol (Voz), Roy Ota (Guitarra), Alejandro Navajas (Bajo), Federico Lombardi (Guitarra) y Germán Rodriguez (Batería), ha marcado un estilo único que los destaca en la escena.



«Presentaremos nuestro último disco pero vamos a repasar toda nuestra carrera»

La banda, integrada por Guillermo Marmol (Voz), Roy Ota (Guitarra), Alejandro Navajas (Bajo), Federico Lombardi (Guitarra) y Germán Rodriguez (Batería), ha marcado un estilo único que los destaca en la escena.

“Hace mucho tiempo que no vamos a Zárate y estaremos presentando nuestro último disco, ‘No bien abran las flores’ pero vamos a repasar toda nuestra carrera. Zárate es una ciudad con mucha cultura dentro del punk y el hardcore”, comentó Guillermo Mármol, cantante de la banda.

Un 2024 con mucha actividad

Este 2024 los encontró y sigue encontrando con mucha actividad en vivo. Durante el mes de Enero pasado tocaron en cuatro ciudades de Chile, luego se presentaron en Capital Federal en Groove con localidades agotadas y continuaron por la Costa Atlántica.

En el mes de Febrero se estuvieron presentando el Sábado 24 en el Teatro Coliseo ( Santiago de Chile) y en el mes de Marzo hicieron lo propio en la 10º edición del Festival Rock en Baradero.

Cómo adquirir las entradas

Eterna Inocencia se presentará hoy en GRG Club, a las 21 horas, ubicado en Ameghino 655 de nuestra ciudad.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Trumps (Zárate), Einsten (Campana), Gardela (Escobar) o por sistema Haus Ticket (hausticket.com). También habrá venta en puerta.

Para más info; los pueden seguir en Instagram; @eternainocenciaoficial. En Facebook, eternaInocenciaOK; en Youtube, @Eternainocencia_ y en spotify, Eterna Inocencia.

Comparte esto: Facebook

X