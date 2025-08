Celulosa paralizó la producción

La compañía afronta un proceso de reestructuración financiera y deudas por más de US$128 millones.

Celulosa Argentina informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sus plantas de Zárate y Capitán Bermúdez (Santa Fe) están completamente inactivas. Sólo se realizan tareas de mantenimiento menor con personal que no se encuentra de licencia.

La decisión responde, según el comunicado, al “marcado deterioro del capital de trabajo” y se enmarca en una de las crisis más severas de la historia de la empresa.

La papelera, con más de 100 años de trayectoria y controlada por Tapebicuá Investment Company, ligada a José Urtubey, Juan Collado y el inversor estadounidense Douglas Albrecht, arrastra meses de fuertes desequilibrios operativos y financieros. En mayo cayó en default, en junio presentó una propuesta de reestructuración de deuda por u$s128 millones que todavía no logró cerrar, y en julio fue demandada por quiebra por uno de sus principales acreedores.

La fecha límite anunciada por Celulosa para cerrar su plan de reestructuración de deuda era el 31 de julio, pero aún no hubo confirmación oficial de que se haya alcanzado el nivel de adhesión necesario de los acreedores. Según dejó trascender la propia compañía, continúa buscando nuevos socios o inversores que inyecten capital.