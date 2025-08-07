“Te pedimos San Cayetano, pan en la mesa y trabajo en nuestras manos”

Celebración en Zárate

El 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, una de las figuras más veneradas de la tradición católica argentina. Considerado el patrono del pan y del trabajo, miles de fieles lo recuerdan con oraciones, peregrinaciones y misas. En ese marco, en Zárate la ermita ubicada en Avenida Anta y Estrada (foto( convierte en epicentro de esta devoción popular, donde vecinos se acercan para agradecer o pedir por un empleo digno, alimento o estabilidad económica.

En nuestra ciudad, la feligresía se congregará mayoritariamente hoy 7 de agosto el ermita bajo el Lema “Te Pedimos San Cayetano, pan en la mesa trabajo en nuestras manos”. Allí la misa central será a las 17:30 horas, previo se realizará el rezo del Santo Rosario.

Los organizadores pidieron la colaboración con un alimento no perecedero para las viandas de la comunidad San José Obrero.

La ermita de Anta y Estrada

En una nota con LA VOZ, la familia Tedesco, Vicente y Alicia, recordaron el origen de la Ermita de San Cayetano que nació bajo su inspiración.

Contó “Tito” que es vecino del lugar y en una entrevistacon este medio en agosto de 2022, que siempre veía esa esquina de Anta y Estrada donde se levanta la ermita, muy abandonada, con basura, desolada y pensó que sería bueno colocar allí la imagen de un santo y se inspiró en San Cayetano. Comenzó a hacer trámites en la Municipalidad y en el Obispado de la Diócesis donde finalmente le otorgaron el permiso.

Fue entonces cuando por su pedido, Pablo Callegari donó la ermita. Luego se necesitaba la imagen y junto al intendente Aldo Arrighi trajeron desde La Plata la imagen del Santo que fue entronizada el 7 de agosto de 1992. Fue entonces cuando recibieron muchas ayudas de vecinos, del municipio, de la Cooperativa Eléctrica y todos los 7 de cada mes se comenzó a celebrar allí la misa en honor al Santo.

La celebran los sacerdotes salesianos,”Fue el primero el padre Roberto Musante, un cura que dejó muchos buenos recuerdos aquí en Zárate, como también el obispo Rafael Rey quien todos los 7 de agosto presidía la misa del Santo del Pan y el Trabajo”, había recordado Tedesco.

También recordaron a tantos sacerdotes que durante 30 años celebraron misa José María, Fernando, Martin, Bruno, Diego, Andrés, Alejandro, Carlitos, Tony, Carlos, Ariel Pérez y los obispos Rey y Sarlinga. Y a las señoras que ayudaron a preparar la Misa, Sonia Aguilera, Mercedes, Carla, Mirta Fantasía quien reza el Rosario.

En el lugar, la gente es muy solidaria colabora con ropa y comestibles para repartir entre los carenciados.

San Cayetano

San Cayetano nació en Vicenza, Italia, en 1480. Hijo de una familia noble, quedó huérfano de padre a temprana edad y fue criado por su madre, quien lo educó con fuerte dedicación religiosa. Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo doctorados en Derecho civil y canónico, y más tarde se trasladó a Roma. Allí se desempeñó como secretario privado del papa Julio II y fue nombrado notario de la Santa Sede.

A los 33 años fue ordenado sacerdote. Tal era su respeto por la misa, que pasó tres meses preparándose antes de celebrarla por primera vez. En Roma integró una asociación llamada Del Amor Divino, orientada a ayudar a los pobres y a vivir una fe más profunda. Preocupado por el deterioro espiritual de su tiempo, fundó junto a otros religiosos la Orden de los Teatinos, con el objetivo de fomentar una vida sacerdotal austera, comprometida y solidaria.

San Cayetano renunció a todos sus bienes y repartió su herencia entre los más necesitados. También dedicaba largas horas al cuidado de enfermos, especialmente aquellos abandonados en hospitales.

Fue un ferviente defensor de la caridad, de la Eucaristía y de la infancia de Jesús. Su imagen preferida era la del Niño Jesús, y con frecuencia escribía sobre su deseo de que más personas imitaran el ejemplo de Cristo pobre y humillado. Falleció el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, y fue canonizado en 1671.