Matías Becerro: “No podemos permitir que siga habiendo un basural a cielo abierto”

El candidato a concejal por HECHOS en Colón, Matías Becerro, criticó el basural a cielo abierto que está en dicha localidad.

En sus redes sociales, Becerro publicó un video donde se ve el enorme basural que afecta la salud de los vecinos de Colón, como así al ambiente.

“No podemos permitir que ésto siga pasando. Colón merece ser una ciudad más limpia y libre de contaminación”, manifestó el candidato a concejal Becerro.

“Más de 20 toneladas de basura, con incendios intencionales que perjudican directamente a cada vecino. Nuestro compromiso es impulsar soluciones sostenibles”, agregó Becerro.

https://www.instagram.com/reel/DNbgj5sB3Xt/?igsh=eWIxYWhnNmdicTBp