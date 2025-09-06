Plan asfáltico en Lima:completan primeras tres cuadras de calle 13

La Secretaría de Lima ya inició el plan de recomposición de la capa asfáltica para completar un circuito de mejora de transitabilidad en la ciudad.

Las primeras tres cuadras, situadas en la calle 13 entre las calles 2 y 8, han sido completadas.

Se continuará con el tramo de la calle 13 entre las calles 10 y 20, y se detallarán oportunamente los avances y los cortes de transito que correspondan.

“La iniciativa busca optimizar la vialidad y la seguridad de los vecinos, facilitando un recorrido vehicular más eficiente”, explicaron desde la Secretaría de Lima.