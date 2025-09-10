Avanzan el plan de recomposición asfáltica en Lima

La secretaría de Lima continúa llevando adelante el plan de recomposición asfáltica para completar un circuito de mejora significativa en la transitabilidad de la ciudad. En la jornada de ayer, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, recorrió las obras en calle 13 entre 10 y 14.

Las primeras tres cuadras situadas en la calle 13 entre las calles 2 y 8, han sido completadas, y durante estas últimas horas la intervención ha sido supervisada por el jefe comunal, y el secretario de Lima, Guillermo Rojas.

Las autoridades informaron que se continuará con el tramo de la calle 13 entre las calles 10 y 20, y se detallarán oportunamente los avances y los cortes de transito que correspondan para que el vecino se mantenga informado.

La iniciativa busca optimizar la vialidad y la seguridad de los vecinos, facilitando un recorrido vehicular más eficiente.

