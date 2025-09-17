Recuperan moto robada en el acceso a Lima

Un moto vehículo con pedido de captura, Bajaj Dominar 400, fue hallada en un campo lindero al acceso a Lima, como resultado de una intensa investigación del Centro de Operaciones Zárate (COZ).

El vehículo, que figuraba como robado, fue encontrado en el marco de las tareas de patrullaje diarias que se realizan. El hallazgo se produjo luego de que se obtuvieran datos precisos sobre la posible ubicación de la moto, lo que permitió a los agentes rastrear y dar con el rodado en la zona rural.

La moto ya ha sido puesta a disposición de la Policía y la justicia para los procedimientos correspondientes.

“Este operativo subraya la efectividad del trabajo conjunto entre el COZ y la Comisaría 2da de Lima en el partido de Zárate”, destacaron desde la Secretaría de Lima.

