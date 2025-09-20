Un comercio deVilla Fox y una campaña para que su mural llegue a Messi

Por iniciativa del equipo de trabajo de El Corralón de Claudio, hace cuatros años atrás el artista local Nelson Escalante, pintó un enorme mural del astro argentino Lionel Messi por el que ya pasaron miles de personas a sacarse una foto y contemplar la obra. Ahora la obra tiene un nuevo objetivo: que el mural le llegue al propio Leo; “Los sueños se trabajan con fuerza, y nosotros, los zarateños, de pasión tenemos un montón”.

A través del Instagram @elcorralondeclaudio piden que etiqueten a Leo así le puede llegar la obra en el mural.