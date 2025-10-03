El Municipio presente en la Soc. de Fomento de Barrio San Jacinto

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zárate, Ignacio Suarez Ogallar, junto al subsecretario de Servicios Públicos, mantuvieron un encuentro y posterior recorrida de la zona con el presidente de la histórica institución, Juan Carlos “Pali” Velázquez y vecinos del lugar.
El objetivo de la visita fue el de consolidar la coordinamos entre el ejecutivo y los frentistas del barrio, a atreves de la Soc. de Fomento para materializar acciones concretas en materia de infraestructura, iluminación y mejoramiento del espacio público (Plaza).
