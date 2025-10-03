Inicio Actualidad El Municipio presente en la Soc. de Fomento de Barrio San Jacinto

El Municipio presente en la Soc. de Fomento de Barrio San Jacinto

Por
Redacción La Voz
-

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zárate, Ignacio Suarez Ogallar, junto al subsecretario de Servicios Públicos, mantuvieron un encuentro y posterior recorrida de la zona con el presidente de la histórica institución, Juan Carlos “Pali” Velázquez y vecinos del lugar.
El objetivo de la visita fue el de consolidar la coordinamos entre el ejecutivo y los frentistas del barrio, a atreves de la Soc. de Fomento para materializar acciones concretas en materia de infraestructura, iluminación y mejoramiento del espacio público (Plaza).

Artículos relacionadosMás del autor