Los adultos mayores celebraron la primavera en Lima con un día de sol, música y actividades

El pasado sábado, la llegada de la primavera fue celebrada por el grupo de adultos mayores con una jornada recreativa en el Parque Urbano de Lima. El evento fue organizado conjuntamente por la Dirección de Adultos Mayores y la Dirección de Desarrollo Humano de Lima.

Bajo un día soleado que acompañó la celebración, la actividad tuvo como propósito principal fomentar la socialización y el ejercicio físico de las personas mayores. Los asistentes participaron en diversos juegos físicos, música y baile que fueron un eje central, permitiendo a los participantes moverse y disfrutar del aire libre. La jornada culminó con la elección del Rey y la Reina de la Primavera, seguida de una merienda compartida.

Este encuentro forma parte de las iniciativas municipales destinadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar y el envejecimiento activo de la población de la tercera edad.