Gran estreno de la nueva comedia de A.DEL.A en Lima

Con dos salas llenas y a días de cumplir 54 años, el Conjunto Vocacional de Teatro “A.del.A” Amigos del Arte, formado y dirigido por la reconocida profesora Lucy Melo, estrenó el fin de semana pasado una nueva puesta en escena sobre las tablas de la Sociedad Italia de Lima. En esta oportunidad presentaron “MI MUJER ES EL PLOMERO”, una comedia en dos actos donde no faltan enredos, complicidades y sobre todo mucha risa.

El elenco está compuesto por Sandra Colombo, Agostina Adriel Suarez, Alejandra Marcos, María Clara Dechat, Javier Dechat, Juan Carlos Rosa y Mauro Fochesato. La dirección general, adaptación y puesta en escena es de Lucy Melo.

Es rotundo el éxito del conjunto teatral, lo que los llevó a agotar también las localidades del próximo sábado 25. Los que todavía no tuvieron la oportunidad de verla, podrán hacerlo en alguna de las funciones restantes los días domingo 26 de octubre o sábado 1 y domingo 2 de noviembre en la Sociedad Italia de Lima. Los sábados 21:30 hs y los domingos 20:30 hs.

Desde “A.del.A” comentaron “estamos muy felices con los resultados de las dos primeras funciones, hubo muchísimas risas y aplausos. La gente disfrutó mucho y eso es algo que como artistas nos pone muy contentos”.

Y agregaron “Estamos notando que además del público que sigue hace muchos años A.del.A se está sumando mucha gente nueva, de Lima y de localidades vecinas, que se acercan a ver teatro local por recomendaciones de los que ya nos vieron y destacan el profesionalismo y la calidad de montajes que preparamos. Eso nos llena de orgullo”.

Cabe destacar que, el sábado luego del estreno de esta nueva pieza teatral, los artistas y Lucy Melo –su directora- han recibido el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante declarando su trabajo de interés legislativo y además, se encontraron con la grata sorpresa de que Melo fue propuesta por la diputada Agustina Propato como personalidad destacada de la cultura de la Nación. Sin dudas un reconocimiento a su trabajo en pos del crecimiento de la cultura local durante más de 50 años ininterrumpidos, algo inédito hasta el momento en la historia de los limeños.

Las entradas son numeradas y tienen un valor de $10.000.- se encuentran a la venta a través de las redes sociales de A.del.A (en Instagram y Facebook como @adelateatro), al teléfono 03487-497656, o directamente con cualquiera de los integrantes del grupo.