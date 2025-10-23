Agustina Propato y Teresa García compartieron un encuentro con militantes en el camping químico

En las instalaciones del Camping del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, la Diputada Nacional Agustina Propato junto a la Senadora bonaerense Teresa García encabezaron un encuentro con militantes de cara a las próximas elecciones del domingo.

En ese marco explicaron la importancia del voto para frenar desde el Congreso de la Nación las políticas del Gobierno Nacional. Al respecto García, quien también es candidata a Diputada Nacional, expresó “charlamos sobre lo que aqueja a Lima y a los alrededores que es la política de Milei respecto de la pérdida de empleo que es la mayor preocupación de la gente” y agregó “lo que no quitó esta situación de gravedad es que encararamos con mucha alegría este encuentro porque tiene que ver con la certeza de que el peronismo va a triunfar en las próximas elecciones del domingo y aspiramos a revertir la situación que hay en esta zona industrial donde se ve las consecuencias de las medidas que toma el gobierno nacional”. Sobre la intervención del Gobierno de Estados Unidos advirtió que el presidente Javier Milei demostró “una actitud de sumisión y entrega de nuestra soberanía, de nuestra dignidad nacional”.

Por su parte Propato resaltó que están “terminando una campaña con mucha expectativa, hemos recogido en el mano a mano con la gente mucha esperanza que tiene que ver con volver a poner las cosas en su sendero”.

La legisladora nacional, que también integra la lista en busca de la renovación de su mandato, indicó que el modelo económico de Milei “fracasó” y argumentó que “el veredicto de Trump fue lapidario que no tiene ningún exito ni micro ni macroeconómico, y lo podemos decir desde esta zona industrial en donde la verdad que lo único que ha avanzado es la desindustrialización, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo del salario y las magras jubilaciones”.

Propato aseguró que “claramente el nacionalismo va a triunfar en esta elección y la gente no va a buscar el águila imperial, nosotros somos malvineros, nacionalistas, industrialistas, creemos, como nos enseñó Cristina, que el único camino es la dignidad de nuestra Patria mediante el trabajo por eso cuando gobernamos hemos generado empleo, también hemos cuidado el equilibrio fiscal, hemos tenido las mejores jubilaciones de toda latinoaméricana y el mejor poder adquisitivo de los asalariados con superávit gemelos”.

Además enfatizó que “la única libertad que avanzó con este modelo económico, y se lo digo también a los que dirigen la gestión municipal del PRO, es la libertad de mercado y esa libertad llegó como una motosierra para los laburantes, para la clase media que es la más afectada”. Por último deslizó que este domingo “estoy muy convencida de que los argentinos van a ir a marcar la celeste y blanca y que Fuerza Patria va a hacer una muy buena elección, de lo contrario Milei va a consolidar una minoría de bloqueo en el Congreso que lo que va a seguir haciendo es entregar la Patria y el futuro de los argentinos”.

La Diputada Nacional y la Senadora bonaerense encabezaron un encuentro con militantes de cara a las próximas elecciones del domingo.