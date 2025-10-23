Nuevos profesionales juraron en el Colegio de Abogados Zárate-Campana

Este mes, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana (CAZC) fue escenario de una nueva ceremonia de jura, un encuentro lleno de emoción, compromiso y nuevos comienzos.

Fueron ocho los profesionales que se incorporaron oficialmente a la matrícula del CAZC, iniciando su camino en el ejercicio de la abogacía con vocación, responsabilidad y un fuerte compromiso con la justicia.

Los nuevos matriculados y matriculadas del CAZC son:

• Dra. Evelyn Ailen Lopez

• Dra. María Victoria Orquiguil

• Dr. Lucas Oscar Olivero

• Dr. Guido Leonel Lagos

• Dra. Milagros Camila Aguirre

• Dra. Luciana Gabriela Aleman

• Dr. Bernardo Stella

• Dra. Victoria Sol Lukosius

Desde el Colegio, se destacó la importancia de este momento como el inicio de una nueva etapa profesional y humana, en la que la ética, la formación continua y el compromiso social serán pilares fundamentales para el desarrollo de su carrera.

El presidente del CAZC,, Dr. Marcelo Fioranelli, felicitó a las nuevas y los nuevos matriculados y los instó a ejercer la profesión “con responsabilidad, empatía y compromiso con los valores que hacen al Estado de Derecho y al servicio de la comunidad”.