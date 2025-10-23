Varios muertos en un accidente en Ruta 9

Un choque múltiple que involucró a dos camiones y dos vehículos se produjo ayer por la tarde en la Ruta 9 y como consecuencia hubo cinco muertos y heridos, confirmaron desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Tras el impacto, se generó un gran incendio que acaparó a los vehículos y lleno las inmediaciones de humo.

El accidente fue en horas de la tarde a la altura del ramal de Campana, al kilómetro 70. El desvío fue total hacia la colectora en el kilómetro 73, mano a Capital Federal. Luego, el desvío fue ampliado al kilómetro 76 de la Ruta 9 hacia la ruta provincial 6. Hubo una fila de vehículos que abarca, por lo menos, diez kilómetros en sentido a la ciudad de Buenos Aires.

Un camión, que transportaba un contenedor y circulaba con sentido a Zárate, se cambió de carril y aplastó a un auto Citroën C4. El vehículo de menor porte terminó debajo del contenedor.

Imposibilitados de controlar su dirección, ambos cruzaron el guardarraíl y pasaron a la mano contraria. Allí impactaron contra otro camión y un auto que iban mano a ciudad de Buenos Aires.

Sería el Citroën C4 el que inició el incendio.

Las imágenes que se difundieron en redes sociales mostraban al camión con un contenedor de la compañía CMA CGM prendido fuego. Las llamas eran abundantes y expandían un fuerte humo negro. Debajo del contenedor, se encontraba el Citroën gris aplastado en todo su costado derecho.

Atrás del camión se encontraba otro vehículo de gran porte y, entre medio de ellos, lo que parecía ser una camioneta calcinada.

Se desplegó un amplio operativo en el que participan Bomberos de Campana y Zárate, la policía, SAME y Defensa Civil bonaerense. También equipos de seguridad de la concesionaria.

Los servicios de emergencia tuvieron gran dificultad para acceder a la zona del siniestro, debido a la gran congestión que se generó de al menos cinco kilómetros.

El caso quedó bajo la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, que inició un sumario por lo sucedido.

