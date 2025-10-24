” Concientizamos y visibilizamos la lucha contra el cáncer de mama”

Lo asevera como norte de su desarrollo socio-comunitario desde hace siete años – uno como Asociación Civil-, su Presidenta Marité Pérez, que conversa con LA VOZ sobre los alcances de ese afanoso e intenso trabajo en red.

El movimiento solidario, anclado a la sensibilidad y a la respuesta ciudadana, también recoje la significación estamentaria de Ejecutivo y Deliberativo distrital, quienes reconocen el empeño y la superación, en acción y difusión de la entidad, a la que apoyaron valorando todas sus actividades de octubre.

Fue el propio intentente, Marcelo Matzkin, que comprometió parte de sus salarios de Intendente durante 2026, que serán dedicados al accionar humanitario de todas sus iniciativas.

Pero además aguardan con cautelosa expectativa, la llegada de un equipo médico especializado en realizar mamografías -de donación institucional – que será asignado a la Unidad Sanitaria Doctor Aurelio Aleotti, un paso más en los controles y en la rutinas preventivas de las mujeres limeñas.

A lo largo de todo octubre y como respuesta a la misión concientizadora, Lima “identificó” al color de la anticipación, que como anualmente observa en su listón del Parque Urbano, en Plaza Mitre y el ingreso a su trazado.

Junto a la ornamentación, hubo talleres de artes, charlas de salud y una ya habitual caminata de vecinos y fuerzas vivas, fundidos en la “Marea Rosa”.

