Santilli: “No podemos volver atrás”

El candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli, visitó Zárate en el sprint final de la campaña; caminando en tierras aliadas junto a uno de los pocos intendentes puros del Pro, Marcelo Matzkin.

El punto de encuentro fue la plaza de Villa Fox, acompañado por el presidente del Pro y diputado nacional, Cristian Ritondo, el intendente Marcelo Matzkin, y el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro y el Diputado Provincial Matías Ranzini. Además todos ellos, previamente, habían compartido un almuerzo en Campana del que también participó el intendente de esa ciudad, Sebastián Abella, el jefe comunal de Arrecifes, Fernando Bouvier y el ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, la diputada Rita Salaverri, la legisladora Ahumada y el diputado Agustín Forchieri.

Santilli recorrió esta semana Merlo, San Martín y Vicente López y ayer pasó por Campana, Zárate y Junín.

En su visita ayer a Zárate, camino al cierre de campaña de LLA en Rosario, visitó el centro de monitoreo inaugurado en abril de este año; precisamente porque uno de los ejes de la campaña que eligió Santilli es hablar de la inseguridad que reina en la provincia y así criticarlo al gobernador Kicillof. A la comitiva de diputados e intendentes se sumó el jefe de Gabinete del Municipio de Zárate, Juan Ignacio Novelli.

“No podemos volver atrás. El esfuerzo de los argentinos es inmenso pero debemos seguir para tener un futuro como país”, expresó el candidato en su visita a la ciudad. “Fue una campaña difícil, casi como escalar el Everest en musculosa. Hace quince días nos hicimos cargo de la campaña y siento que la sociedad está distinta en la intención de voto”, agregó.

Otro de los ejes de su campaña estuvo en generar proyectos para formalizar a los trabajadores; “en Argentina hay muchos trabajadores informalizados, que no gozan de vacaciones ni aguinaldos. Por eso cuando reclaman que la privatización de Nucleoeléctrica es perder soberanía, yo les digo que hay millones de personas que están en un régimen laboral informal y debemos generar empleo genuino para ellos. Pero para eso hay que generar una modernización laboral y la única fuerza que propone esa discusión es La Libertad Avanza”, agregó Santilli.

Por su parte, y en relación a la idea de Santilli, Ritondo aseguró que siempre apoyarán a los intendentes como Matzkin que buscan bajar impuestos para generar empleo genuino. “Antes de recaudar hay que facilitar desde el sector público para generar empleo genuino, como ocurre en Zárate con Mercedes Benz”, opinó el presidente del Pro.

“En las PASO en el 2023, estábamos 15 puntos por debajo del kirchnerismo y terminamos ganando la elección. Y creemos que es posible remontar estos resultados con garra y presencia junto al vecino. Pedimos a todos que vayan a votar”, pidió el intendente Matzkin como cierre de la visita del candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli.

Se trató de una visita de fuerte contenido político. El hecho que estuvieran Santilli, Ritondo, Montenegro y Ranzini con Matzkin, continúa reafirmando la importancia que tiene Zárate en el radar del poder. Máxime que se especula con el nombramiento del Intendente de Mar del Plata en el área de seguridad de la Nación, y de ser así no se descarta que Matías Ranzini sea de los funcionarios que lo acompañen.

Guillermo Montenegro, Diego Santilli y Marcelo Matzkin ayer en Zárate. También asistió el diputado nacional Cristian Ritondo.