El Dr. Deprati explicó sobre “Nearlea”, el primer medicamento en el país en gotas para tratar la presbicia

El Dr. Matías Deprati, Director médico de Laboratorio Elea dio detalles sobre “Nearlea”, el primer medicamento en gotas del país para tratar la presbicia.

“La presbicia es una condición natural asociada al envejecimiento ocular, que afecta a la totalidad de las personas adultas. No es una enfermedad, sino un cambio fisiológico en el cristalino que pierde progresivamente su elasticidad y capacidad de enfoque”, explicó.

El Dr. Deprati agregó que “es la primera vez que contamos con un tratamiento después del uso de anteojos y la cirugía aprobado en Latinoamérica.

Nos llena de orgullo que lo haya desarrollado una compañía de capitales nacionales”.

“Es una alternativa segura, versátil y con un procedimiento sencillo de aplicación”, concluyó el médico.

El Dr. Matías Deprati.