Este sábado, peregrinación a Luján desde la Diócesis

Este sábado se llevará a cabo la 48º Peregrinación a Luján de toda la Diócesis que espera la afluencia de miles de fieles de Pilar, Campana, Zárate, Lima y Exaltación de la Cruz.

Con el apoyo del municipio, de Cruz Roja y de Bomberos, los organizadores de la peregrinación están ultimando detalles para lo que será una de las caminatas más multitudinarias de los últimos tiempos; así lo vaticinan en función de la gran cantidad de peregrinos que lo hicieron desde la Diócesis de Capital Federal y, particularmente, de la situación económica y social.

“Con María, testigos de la alegría”, es el lema de esta nueva peregrinación, de una gran muestra de fe. Y en este caso la salud y el trabajo son las dos peticiones más importantes que harán, por lo menos, los zarateños.

Los peregrinos marcharán a Luján para estar presentes en la misa que presidirá el obispo Pedro Laxague, a las 6 de la mañana del día domingo.

Además recordaron que en 2026 “celebraremos 50 años de la creación de la diócesis de Zárate-Campana, y en el año 2027 las 50 peregrinaciones a Luján. Vamos a iniciar con oración, alegría y poniendo manos a la obra, celebrando la misericordia y el amor de Dios”.

Desde la organización estimaron que este año la cantidad de fieles superará el récord del 2022, cuando peregrinaron casi 20 mil personas de toda la Diócesis.

Salidas desde Lima, Zárate, Campana y Pilar

Distintas columnas de todos los sectores de la Diócesis comenzarán a caminar hacia Luján en distintos horarios, para concentrar todos a las 6 de la mañana del domingo.

De Lima los peregrinos saldrán caminando a Zárate a las 11 horas. Desde nuestra ciudad partirán desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen a las 16; mientras que en Campana comenzarán a caminar a las 18, desde la Catedral Santa Florentina. Por su parte, los pilarenses lo harán desde la parroquia Nuestra Señora del Pilar a las 23 y previamente, el párroco Jorge Ritacco celebrará la “misa de envío”, a las 22, en el templo de la localidad cercana.