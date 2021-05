La situación económica y educativa de los jardines maternales es incierta

El año pasado concejales del bloque de Juntos por el Cambio y Cambiemos, plantearon la necesidad de que se les otorgue un subsidio municipal a los jardines maternales privados del Partido de Zárate.

El objetivo del proyecto era “proteger la vigencia de estos establecimientos con un subsidio mensual hasta que se habilite su reapertura dado que la gran mayoría de los establecimientos de este rubro, carecen de un subsidio estatal.

Estos establecimientos prestan servicios a niños y niñas desde los 45 días de vida y hasta los 2 años y, al igual que los jardines de infantes privados, han perdido matrícula a raíz de la pandemia y de la interrupción de las clases presenciales.

“El hecho de no poder brindar sus servicios de la forma habitual y con motivo de las características propias de la necesidad de interacción presencial entre docente y niño y niña de temprana edad, han generado una extrema baja de la matrícula, baja ésta que pone en riesgo severo la continuidad del establecimiento educativo referido”, explicaron los ediles de Juntos por el Cambio en un proyecto de Ordenanza ingresado el año pasado pero que nunca se aprobó.

Cabe señalar algo, si bien el proyecto no fue aprobado; el Ejecutivo municipal otorgó el año pasado subsidios de 120 mil pesos, en tres cuotas de 40 mil, a dichos establecimientos privados. En tanto dichos subsidios fueron destinados al pago de los haberes del personal docente y no docente de esas instituciones, “garantizando la continuidad laboral del personal, así como la continuidad pedagógica de los alumnos que se verían seriamente en riesgo por los efectos del impacto de la crisis económica sobre las instituciones educativas de gestión privada”; tal como resaltaba la ordenanza del año pasado.

Para este año muchos de estos establecimientos comenzaron a incorporar alumnos y alumnas sin embargo con el regreso de Zárate a Fase 2 y la continuidad de la “segunda ola”; el futuro económico y educativo sigue siendo incierto.

Por lo pronto, los concejales de Juntos por el Cambio y Cambiemos confirmaron que no han recibido inquietudes al respecto de dichas instituciones, aunque planifican volver a ingresar proyectos de ordenanza para que no solamente se los benefició con subsidios sino que también se realice un relevamiento para otorgar exenciones impositivas y créditos blandos a través del Ente Municipal de Desarrollo (EMDEZA).

Comparte esto: Twitter

Facebook