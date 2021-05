Nueva fecha del Torneo Federal de Transición

En la tarde-noche de hoy continuará el Torneo Federal de Transición en la División Bonaerense.

Se estarán jugando cuatro partidos de la 16ta fecha donde el conjunto de Zárate Basket quedará libre.

NO JUEGA PERO MIRA LOS RESULTADOS

Decíamos que Zárate Basket estará cumpliendo en ésta jornada la fecha libre.

Y si bien no tendrá competencia (recién jugará el viernes próximo) estará muy expectan-te a lo que pueda suceder en los otros encuentros para saber si sale beneficiado (o no) de cara a la clasificación que hoy por hoy es lo más importante.

Se sabe que de éste grupo de nueve equipos los cuatro con mayor puntaje estarán pasando a la siguiente instancia.

Zárate Basket cuenta con margen positivo (en éste momento estaría clasificando) pero aún quedan cuatro jorna-das completas por disputar más todos los partidos que aún estan pendientes y ya han sido programados.

LOS PARTIDOS

Esta será la programación prevista para hoy miércoles.

En San Nicolás

16 horas: Belgrano de San Nicolás vs Unión de Mar del Plata.

18 horas: Somisa de San Nicolás vs Regatas de San Nicolás.

En Derqui

18 horas: Presidente Derqui vs Pergamino Basquet

En La Plata

17.30 horas: Estudiantes La Plata vs Colón de Chivilcoy

ZARATE BASKET EL VIERNES

Este torneo continuará el próximo viernes cuando Zárate Basket deba jugar de visitante con Regatas de San Nicolás a partir de las 18 horas.

