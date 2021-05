La franja etaria con más contagios es la que va desde los 30 a los 50 años

En la mañana de ayer, miembros del Consejo Asesor de Salud de Zárate estuvieron presentes en el barrio 6 de agosto, donde se llevó a cabo un abordaje integral sanitario impulsado por el Municipio que apunta a detectar casos positivos en diferentes vecindario a traves de un operativo de control de síntomas.

Allí estuvo presente el secretario de Salud, Dr. Marcelo Schavoni, quien brindó un panorama sobre cómo se encuentra la ciudad en el marco de la pandemia de Covid 19, y detalló que si bien la cifra de casos diarios se encuentra estabilizada, el número estadístico continúa siendo alto.

OCUPACION DE CAMAS

En lo que respecta a la ocupación de camas, el funcionario detalló que “las terapias están con pocas camas libres. El Hospital Zonal Virgen del Carmen tiene una sola cama libre, la Clínica del Carmen también y la Clínica Santa Clara esta semana estuvo un poco más tranquila y tiene un 60% de ocupación”.

DONDE SE DAN LOS MAYORES CONTAGIOS

En la misma sintonía, remarcó que la franja etaria que registra mayores contagios es la que va desde los 30 a los 50 años y explicó que “estadísticamente se están empezando a ver casos que se empiezan a complicar por la cantidad de enfermos que hay en esa franja etaria”.

“Es un número alto de estabilización, uno tiene que tener la ilusión de apuntar a que no haya casos positivos, lo cual hoy es una utopía. Cien casos en promedio por día sigue siendo preocupante y estamos en estado de alarma permanente. La idea es que no se llegue a saturar y se tengan que derivar casos a otro centro por no tener cama libre. Hasta ahora eso no paso”, dijo Schiavoni a la vez que analizó que el cambio de fase y la limitación de circulación nocturna “favoreció que los casos bajaran y se hayan estabilizado”.

OPERATIVOS PARA DETECTAR CASOS DE COVID-19

Con respecto a la campaña orientada a detectar casos positivos en el territorio, el titular de la cartera de Salud señaló que se encuentran realizando alrededor de 500 visitas diarias en distintos domicilios. “Los que son sospechosos se están haciendo un hisopado en el lugar; ayer (por el jueves) se detectaron 4 casos y el día anterior 3. Son casos asintomáticos que podrían generar una ola de contagios en el barrio, esa es una medida muy interesante que estamos implementando y va a seguir toda la semana que viene.

En este sentido, el funcionario indicó que el miércoles de la próxima semana visitarán la localidad de Lima: “Invitamos a todos los vecinos que lean en nuestras publicaciones como va a ser y que concurran respetando las medidas de distanciamiento y protocolo”.

EL VIRUS EN EMBARAZADAS

Por su parte, la Dra. Lorena Mattei a cargo de la subsecretaría de Estrategia Sanitaria puntualizó en un aspecto importante: “Se esta estudiando desde la Provincia el comportamiento del virus en las embarazadas. Se vio un cambio, donde el virus se está haciendo más agresivo, entonces están investigando si es por nuevas cepas o por qué”.

Los doctores Lorena Mattei, Marcelo Schiavoni y Gustavo Moran ayer en el barrio “6 de Agosto”.

