CADU – UAI Urquiza juegan este sábado en Villa Fox

La AFA informó ayer que el partido entre CADU y UAI Urquiza por la duodécima jornada del Torneo Apertura de Primera “B” Metropolitana temporada 2021 se estará jugando el próximo sábado 22 en horas de la tarde en nuestra ciudad.

El encuentro comenzará a las 15.30 horas y se jugará a puertas cerradas en el estadio “Mario Oscar Lossino” de Defensores Unidos, siendo designado el árbitro Germán Bermudez, quien estará secundado por los asistentes: Guillermo Santillán y María Eugenia Rocco, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Martínez.

ASI VA LA DUODECIMA FECHA

En la duodécima jornada quedará libre Deportivo Armenio y éstos serán los encuentros:

Sábado 22 – 12.05 hs: Sacachispas vs Acassuso (árbitro: Alejandro Porticella); 15.30 hs: V. San Carlos vs Comunicaciones (Juan Loustau); CADU vs UAI Urquiza (Germán Bermudez); Colegiales vs San Miguel (Sebastián Bresba); Los Andes vs Dep. Merlo (Mauro Biasutto); y J. J. Urquiza vs Cañuelas (Eduardo Gutiérrez).

Domingo 23 – 15.30 hs: en cancha de Dep. Merlo, Fénix vs Talleres (árbitro: Lucas Di Bastiano); y Arg. de Quilmes vs Flandria (Gastón Iglesias).

