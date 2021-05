La cancelación de turnos de vacunación en Club Pellegrini generó preocupación vecinal

A mediados de esta semana surgió la preocupación de vecinos del distrito, ante la cancelación de los turnos que tenían asignados para recibir la vacuna contra el Covid 19 en el centro de vacunación de Club Pellegrini.

Días atrás, varias personas recibieron en sus celulares y casillas de correo electrónico, la confirmación del día y el horario para recibir su dosis en el principal vacunatorio del distrito, pero horas más tarde se vieron sorprendidos por otro mensaje que cancelaba la cita.

Este medio consultó a fuentes del área de Salud Municipal, quienes detallaron que lo que ocurrió fue un problema con la turnera que depende de la Provincia de Buenos Aires, la cual asignó turnos por encima de lo habitual y convocó a una cantidad de personas superior al número de vacunas disponibles para aplicar.

Por esta razón y en vistas de evitar que los vecinos se desplazaran innecesariamente, se volvió a emitir una notificación dando aviso de la cancelación, pero aquellos turnos que fueron suspendidos, serán reprogramados en función de la capacidad operativa del centro.

El Club Pellegrini es el principal vacunatorio en el distrito (el otro es la sede de Suteba), aunque desde hace varias semanas el Ejecutivo viene solicitando a las autoridades provinciales como de la Región Sanitaria V, la apertura de nuevos espacios para avanzar con la campaña de manera descentralizada.

De hecho, uno de los pedidos formulados consiste en la apertura de un vacunatorio en la localidad de Lima, dado que el único que funcionaba allí, en la Escuela Nro. 9, fue cerrado días antes del inicio del ciclo lectivo y trasladado a Zárate. Por el momento, no han producido confirmaciones sobre nuevas aperturas, pero mientras tanto, las autoridades municipales insisten la necesidad de que aquellas personas que aún no se inscribieron en la plataforma web Vacunate de la provincia de Buenos Aires, lo hagan para poder recibir su dosis y también incrementar la llegada de nuevas vacunas al distrito.

PARA LA OPOSICION “ES PREOCUPANTE”

La presidente del Bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Natalia Blanco, expresó que “es preocupante, que en el peor momento en donde se produce una escalada de casos y fallecidos en todo el país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad, se produzca esta suspensión”. “Muchas de las personas notificadas no se anoticiaron a tiempo de la novedad y fueron igualmente al Club Pellegrini, y se encontraron con que no podían inocularse lo que generó protestas de vecinos”.

Por su parte, la presidente del bloque Cambiemos, María Elena Gallea, comentó que “Nuestros vecinos no cuentan con información precisa que explique los motivos de dicha suspensión, están jugando con la salud de la gente”. “Sin duda, esto demuestra el mal manejo del plan de vacunación por parte del gobierno”, finalizó.

Los bloques opositores manifestaron que estos hechos no debieran de producirse si existiese una coordinada gestión entre la provincia y el municipio.

Finalmente agregaron que los turnos suspendidos no fueron reasignados, lo cual genera mayor incertidumbre y angustia en todas aquellas personas que esperaban ser vacunadas y que realizaron su registración en debida forma como corresponde y, “sin saltearse de la fila”, concluyeron.

El Club Pellegrini es el principal centro vacunatorio del distrito.

El Hospital entregó 600 segundas dosis de la vacuna contra el Covid

Hace un mes que el Hospital Zonal “Virgen del Carmen” comenzó a focalizarse en las internaciones y casos severos de Covid-19 y fue apartado como centro de vacunación por el gobierno bonaerense.

Sin embargo, el gobierno provincial giró unas 600 segundas dosis y unas 70 primeras dosis para el Hospital local, las cuales ya fueron donadas al Municipio para que el Club Pellegrini sigan adelante con la vacunación contra el Coronavirus.

En la sesión del Concejo Deliberante pasada, el edil de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, había pedido que estas dosis sean aplicadas a los ciudadanos y ciudadanas y no continúen en el hospital “guardadas”. Pero fuentes del establecimiento sanitario confirmaron que ya fueron distribuidas en la Comuna luego de una orden provincial para seguir la vacunación en el Partido y según los turnos asignados por la página web https://vacunate.ms.gba.gov.

MEXICA ENTREGA LOS PRIMEROS LOTES DE ASTRAZENECA

Los primeros lotes de la vacuna contra la Covid-19 producida por México y Argentina (en Garín, partido de Escobar) destinados a América Latina, están listos y esperan ser entregados a la región la próxima semana, anunció el canciller Marcelo Ebrard.

“Ya hemos constatado que (el laboratorio mexicano) Liomont ya entregó a Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) los lotes correspondientes para su revisión y estarán terminando aproximadamente el primer lote el 24 o 25 de mayo”, dijo. Parte de estos primeros lotes están destinados a Argentina, donde se produjo el principio activo de la vacuna.

Ebrard puso fecha para los primeros envíos tras recorrer la planta del laboratorio, ubicada en el estado de Queretaro, centro de México, acompañado por el embajador argentino, Carlos Alfonso Tomada, para testificar el proceso de envasado del principio activo, informó el medio local La Jornada.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya está analizando los primeros lotes de la vacuna que están listos y se espera que la autorización llegue a más tardar el próximo lunes.

Posteriormente, deberán recibir el aval de AstraZeneca y, una vez que la empresa los autorice, podrán comenzar a usarse.

