Cruces entre oficialismo y oposición por la atención en el Hospital Favaloro

En la mañana de ayer se llevó a cabo la 6ta Sesión Pública Ordinaria del Concejo Deliberante, donde la oposición planteó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo “asegure el acceso irrestricto a la salud y sin distinción alguna”.

El expediente presentado por el bloque Juntos por el Cambio-Cambiemos tiene su origen en una serie de quejas y reclamos surgidos días atrás por parte de vecinos que, según explicaron los ediles, concurrieron al Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro para ser hisopados y no recibieron la atención esperada, presuntamente, por contar con obra social.

Por eso, el texto del documento solicitaba que el acceso de los vecinos al servicio de salud de todos los vecinos y vecinas “tengan o no cobertura médica de obra social o prepaga”.

Durante el debate, el concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo Pastore sostuvo que se trató de “casos puntuales que se dieron durante el feriado, donde hubo gente que se presentó en el UPA (en referencia al Hospital Intermedio Dr. René Favaloro) y las rechazaron; algunos tenían obra social, otros no. Es algo que fue real, que sucedió. Seguramente hubo gente a la que sí hisoparon, pero hubo muchísimos vecinos que tuvieron que dar muchas vueltas y luego se pudieron hisopar pero tuvieron que insistir”.

En este sentido desde la oposición remarcaron no sólo la impertinencia de tal decisión, sino que también expusieron los riesgos existentes ante la circulación de posibles personas contagiadas en busca de lugares donde hisoparse.

Al respecto, el concejal Gustavo Morán (Frente de Todos) expresó su desacuerdo a lo planteado por su par y explicó: “Me puse a averiguar como miembro del Consejo Asesor de Salud, y los casos que fueron derivados a las clínicas, fueron casos en los cuales la gente que fue a hisoparse con síntomas leves, tenía OSDE y Swiss Medical. Estas obras sociales están cubiertas por un 0800 donde pueden llamar e hisoparse. A veces el Favaloro está colapsado, absorbe a todas las obras sociales que no hacen PCR; absorbe a IOMA que son 20 mil afiliados directos, más su familia y a toda la gente que no tiene medios para atenderse en clínicas privadas”.

Del mismo modo, Morán aseguró que la atención en el nosocomio se desarrolla con normalidad en medio de una alta demanda por la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad. Y en esta línea, agregó que “se tomaron cuatro médicos más y una persona que realiza hisopados; me consta que si hay turnos, se atiende, y si la patología es grave, se atiende así tenga cualquier obra social”.

Por último, desde el Frente de Todos -si bien reconocieron la existencia de quejas- remarcaron que lo planteado en el proyecto de resolución no propone soluciones y respuestas concretas a los problemas que puedan surgir en las actuales circunstancias, así como manifestaron que se trata de un recorte que no representa a la totalidad del flujo de vecinos que allí se atienden. Finalmente el proyecto recibió sólo 8 votos de los bloques opositores y fue desaprobado.

El Hospital Intermedio Municipal “Dr. René Favaloro”.

