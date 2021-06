El territorio de Lima como Partido en caso de lograr la autonomía sería más grande que el de Zárate

Desde octubre de 2001 que varias instituciones limeñas se agruparon para pedir la autonomía de Zárate, y así constituirse Lima como nuevo municipio bonaerense.

Como fruto de una asamblea popular y con el afán de ganar en representatividad y legitimidad en cuanto al reclamo, nació la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL); que ya viene manteniendo un sinfín de reuniones con legisladores provinciales, nacionales, funcionarios públicos de todos los órdenes del Estado y con concejales.

A la par, llevaron a cabo diversas manifestaciones y movilizaciones en rutas provinciales y nacionales para visibilizar su reclamo y nunca han tenido respuestas, pese a que muchos funcionarios municipales se mostraron dispuestos y de acuerdo con su reclamo. De hecho se asesoraron tempranamente y lograron elaborar un proyecto de Ley, que hoy lleva el N° D – 1944 / 20- 21 presentado ante la Legislatura Provincial por la diputada Sandra Paris, solicitando su autonomía para la creación de un nuevo Distrito y Partido.

Cabe señalar que este proyecto fue ingresado a la cámara por otros legisladores de diferentes signos políticos y nunca vio la luz para tratarse.

La comisión de “Asuntos Municipales” de Diputados mantuvo “cajoneado” por años el proyecto de Lima Municipio. Se habrá perdido ya una carpeta con la leyenda “Síntesis de los fundamentos del futuro Municipio de Lima”; la cual plantea que; “Lima no cuenta con un gobierno local cercano inmediato, eficiente y comprometido que resuelva los defectivos problemas de la población. La actual delegación municipal no tiene autonomía para planificar el crecimiento y desarrollo de la localidad; por ende no define las políticas locales de educación, salud, deportes, cultura, servicios públicos, dependencias municipales. La experiencia de nuevos municipios demuestra que la separación hizo posible una mejor administración y que se logró un progreso que nunca antes se podían haber imaginado los propios ciudadanos. Es claro que Lima cuenta con los recursos necesarios para poder sustentarse por sus medios y contar con una mejor calidad de vida desde hace muchos años. Por lo tanto, queremos dejar de ser administraciones con funciones limitadas para convertirnos en verdaderos gobiernos locales capaces de resolver los efectivos problemas de la población y contribuir al desarrollo integral de nuestra comunidad”.

Como anexo de esta carpeta está incluido un estudio de “Factibilidad de la Autonomía de Lima” desarrollado por la Universidad Nacional de Luján, en la cual se destaca el histórico reclamo de los limeños y limeñas, las posibilidades económicas de ser un municipio financieramente viable basado en su portfolio de empresas y que en virtud de varios ejes sociales, geográficos, culturales, políticos y económicos, es factible que Lima se transforme en un nuevo municipio bonaerense. Además el principal argumento es que a Lima se la considera “Capital Nacional de la Energía Nuclear”, con dos centrales nucleares, una tercera en construcción el Carem 25 y la posibilidad de una cuarta, con Atucha 3.

Este estudio contó con el apoyo de 9200 firmas de vecinos y de todas las instituciones de Lima, contando además con las Resoluciones 1805/ 08 y 2344/12 del Concejo Deliberante de Zárate, en el cual aprueban por unanimidad y en forma nominal la adhesión al tratamiento de dicho proyecto en la cámara de legisladores bonaerenses.

LIMITES TERRITORIALES

Por otro lado, en el proyecto de Ley ingreso a la cámara de diputados bonaerense se encuentran definidos los límites del nuevo municipio, aclarando que la delimitación es “necesariamente dinámica”, pero proponiendo en primera instancia un nuevo partido de Lima con una extensión de casi el doble de la que le quedaría a Zárate tras la división.

En principio el arroyo Las Palmas dividirá a ambos partidos en el sector continental y se extenderá hacia la zona rural, hacia el oeste, con la línea de la Ruta provincial 16, en la cual se localiza el Paraje El Tatú, que quedará del lado de Lima.

Hacia el este, más allá del Río Paraná de Las Palmas, la línea divisoria del nuevo partido estará demarcada por el curso de varios arroyos “Fraile Quemado, Ñacurutú, De los Ciervos y Vizcainito.

De esta manera, el nuevo Partido de Lima sería aún más grande que el territorio definido para Zárate, absorbiendo a Las Palmas y a “El Tatú”; y gran parte del sector insular.

NUEVA ESTRUCTURA MUNICIPAL

Según el proyecto de Ley, este nuevo Municipio deberá organizarse siguiendo un modelo de gestión basado en los principios que establece el art. 3 de la Ley 11.551: Modernización tecnológica administrativa. Desburocratización. Descentralización funcional y administrativa. Gestión, presupuesto y control por resultados. Calidad de servicios y cercanía con el vecino. Proporcionalidad del gasto de los Concejos Deliberantes respecto de los presupuestos globales de los Municipios. Racionalidad de estructuras administrativas y plantas de personal acorde a las modalidades de prestación de servicios. Participación vecinal. Presupuesto participativo, en especial en lo que a obras públicas se refiere.

Las autoridades comunales del nuevo Partido surgirán del primer acto eleccionario en forma coincidente con el llamado a elecciones de las autoridades provinciales y municipales en el resto de la Provincia. Aparte, las Municipalidades de Zárate y Lima comenzarán su ejercicio económico financiero y la prestación de servicios en general de manera independiente, a partir de la fecha de asunción de las nuevas autoridades limeñas.

Se asignará al municipio de Lima, los bienes muebles y semovientes de la Municipalidad de Zárate que se encuentren inscriptos en los Registros Patrimoniales Municipales en jurisdicción del nuevo Partido; los bienes inmuebles de la Municipalidad de Zárate en jurisdicción del nuevo Partido, estén o no afectados a la prestación de servicios de carácter municipal; los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y demás gravámenes vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, serán recibidos por la Municipalidad de Zárate hasta la fecha de asunción de las nuevas autoridades de Lima. En tanto, el personal municipal que preste servicios en Lima será absorbido por su administración en las mismas condiciones estatutarias y presupuestarias que en la actualidad.

Lima: ionizado de 50 cuadras

En el día de ayer comenzaron las tareas de ionizado en Calle 12 entre 23 y 27 del barrio Citrus de Lima.

Los trabajos comprenden unas 50 cuadras de la localidad y se inician con un trabajo previo de limpieza y zanjeo, una posterior escarificación que permite el perfilado y abovedado de la calle, y tareas de ionizado y compactación del suelo.

Finalmente, anunciaron que se realizará un abovedamiento de la calle que permitirá un correcto escurrimiento del agua, para luego finalizar el proceso de colocación de piedra y compactación.

Por este motivo, desde el Municipio solicitaron a los automovilistas tener precaución al circular por la zona, ya que se encuentra personal y maquinarias municipales trabajando.

