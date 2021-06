Aislamiento estricto por todo el fin de semana

Grandes centros urbanos y las regiones consideradas de alto riesgo epidemiológico como Zárate, Campana y Escobar, volverán hoy y mañana al aislamiento estricto, de acuerdo con la estrategia ideada por el Gobierno para frenar el aumento de contagios de coronavirus de los últimos meses, que tensa el sistema sanitario.

Desde el sábado y hasta el domingo, estarán suspendidas en esos lugares las actividades económicas, comerciales, industriales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales, de acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobado el miércoles último por el Senado.

La decisión del Gobierno apunta a “evitar consecuencias irreversibles para la salud pública” ante las señales de colapso que mostró el sistema sanitario público y privado en todo el país en el último trimestre, según explicó el DNU.

Es que desde febrero pasado hubo una multiplicación de casos que confirmó la presencia en el país de la denominada segunda ola de Covid-19 y que, a diferencia del año pasado, no sólo dejó ver un pico alarmante de contagios en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino que también mostró réplicas en forma simultánea en las provincias.

“Vemos que en el número de casos entre la semana 19 (del 10 al 16 de mayo) y la semana 20 (del 17 al 24 de mayo) tuvo un aumento del 31% y que en la semana 21 (del 24 al 30 de mayo) ese aumento se detuvo y tenemos una disminución del 8% de los casos”, indicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una conferencia de prens en Casa de Gobierno.

Con estos datos, Vizzotti consideró que “a nivel país” se logró “detener el aumento” de contagios con las medidas más estrictas implementadas durante nueve días, desde el 22 hasta el 31 de mayo inclusive, pero aseveró que a partir de ahora se necesita “profundizar” ese descenso en la curva y que el regreso a las restricciones este fin de semana va en esa dirección.

“Tenemos el número más alto de lo que va de la pandemia de internados en terapia intensiva con diagnóstico de Covid-19, que son 7.417 personas”, apuntó el miércoles último Vizzotti y graficó: “De los 18 conglomerados urbanos de más de 300 mil habitantes, hay 14 que tienen una incidencia -de contagios- de más de 500 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días, lo que significa que están en situación de alarma epidemiológica”.

El DNU vigente remarca entre sus fundamentos que el nivel actual de circulación viral “produce un altísimo riesgo de saturación del sistema de salud, evidenciado por la ocupación de camas y el número de personas internadas en UTI”, además de generar una “demanda crítica de insumos necesarios para la atención de los pacientes”.

“Omitir la adopción de medidas oportunas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar estas consecuencias significaría asumir el riesgo de que se produzcan consecuencias irreversibles para la salud pública”, subraya la norma.

La norma mantiene hasta el 11 de junio próximo en todo el territorio nacional la prohibición de viajes grupales de egresados o turísticos, las reuniones sociales de más de diez personas, la suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo y otras disposiciones ya vigentes.

El DNU 334/2021 indica que para las zonas de “bajo riesgo” se aplican las reglas de conducta generales, los protocolos aprobados para cada actividad y el aforo del 50% en superficies cerradas.

Restricciones por 48 horas

Como informó hace unas semanas el presidente Alberto Fernández, tanto el sábado 5 como el domingo 6 de junio regirán las restricciones dispuestas entre el 22 y el 30 de mayo para intentar mitigar el crecimiento de contagios de coronavirus.

El fin de semana se implementará otra vez un cierre total, como sucedió entre el 22 y el 30 de mayo. “El fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio volverán a restringirse las actividades en las zonas más críticas”, había afirmado el Jefe de Estado en el último anuncio por candena nacional.

Vale destacar que estas comenzarán a partir de las 0 del sábado y culminarán apenas comience el lunes 7.

• El sábado y el domingo -en los lugares con nivel alto de circulación del virus- sólo podrán realizarse salidas de esparcimiento al aire libre en espacios de cercanía, en el horario autorizado y con conductas acordes a las reglas generales, en tanto que la restricción a la circulación será total, entre las 18 y las 6, excepto para quienes desarrollan tareas esenciales.

• No podrán realizarse reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales y tampoco se podrá circular afuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.

• Las personas sólo podrán movilizarse en las cercanías de sus domicilios y con el casi excluyente motivo de aprovisionarse de comida, medicamentos y artículos de necesidad en los comercios habilitados.

• Estarán habilitados los comercios esenciales.

• Estarán habilitados los locales gastronómicos con delivery y take away.

COMO SIGUE LA SEMANA PROXIMA

A partir del próximo lunes y hasta el 11 de junio próximo se restablecerán las medidas de cuidado actuales y luego, semana a semana, se analizarán los pasos a seguir, a la espera de que vuelva a confirmarse un freno en la crecida de casos, como ocurrió en los últimos días.

