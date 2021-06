Una obra de cloacas dejó un sector de la calle Juan José Paso intransitable

La presidente del bloque de concejales María Elena Gallea y el secretario general del Comité UCR local, Norberto Toncovich mantuvieron un encuentro con vecinos del lugar de calle Juan José Paso, “Ellos están muy preocupados, sienten que cambiaron la obra de cloacas por otra obra de asfalto”, explicaron.

A pedido de los vecinos se acercaron a la calle Juan José Paso entre Félix Pagola y Maipú: “Cuando se terminó la obra de las cloacas la calle quedó intransitable y hasta el día de hoy los vecinos no tuvieron ninguna respuesta”, explicaron.

“Es muy preocupante los hechos relatados por cada uno de los vecinos, bomberos que no llegan a tiempo, ambulancias que no pueden trasladarse rápidamente en busca de los pacientes urgentes, y vecinos que no pueden estacionar sus coches enfrente de sus viviendas”, comentaron.

La concejal señaló que “vamos a presentar un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante, en conjunto con JxC, para encontrar una respuesta clara a la situación que viven los vecinos de la calle Paso”.

