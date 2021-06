“Ya se está viendo un impacto positivo de la vacunación”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que “ya se está viendo un impacto positivo de la vacunación”, que se refleja en el descenso de los fallecimientos en las personas mayores de 60 años, coincidente con una cobertura de inmunización en esa franja de edad que alcanza el 84% con al menos una dosis.

La titular de la cartera sanitaria fue categórica: “Cuando uno analiza lo que hubiera sucedido en la semana (epidemiológica) 16 a la 20 (mes de mayo) y lo que en realidad sucedió, las estimaciones indican que se evitaron 5.500 muertes durante ese lapso en Argentina, así que el mensaje final es que el esfuerzo vale la pena, es que falta menos y que vamos a poder”.

De acuerdo a los datos epidemiológicos de la Sala de Situación de la cartera sanitaria nacional, teniendo en cuenta la tendencia estimada a partir de los casos fallecidos entre las semanas epidemiológicas (SE) 12 a 16, se proyectó el número de personas que hubieran fallecido de no haberse producido un cambio en la tendencia de mortalidad entre las semanas 17 y 21.

A partir de la SE 17, se observa una inflexión en la línea de tendencia en todos los grupos etarios, siendo menos marcada en el grupo de personas entre 50 y 59 años, asumidos como no vacunados.

En los otros tres grupos de edad -asumidos como vacunados-, se observa que el número de personas fallecidas por semana fue claramente inferior a lo estimado por el modelo lineal, según indicó un comunicado de la cartera de salud.

En conclusión, el análisis indica que en estos grupos etarios se registraron menos muertes que las proyectadas si la evolución hubiera sido la misma que en las semanas previas.

Se estima que de no haber ocurrido el cambio en la tendencia de fallecidos observada entre las semanas 12 a 16, el número de personas fallecidas se hubiera incrementado en 5.500 personas.

En cuanto al estudio de los casos de Covid-19 en vacunados también es alentador ya que según datos del Ministerio de Salud, de las 7.851.672 personas que recibieron la primera aplicación, luego de los 21 días de la primera dosis se enfermaron el 1,60%. Mientras que de las 1.443.309 personas vacunadas con esquema completo, es decir con las dos dosis, luego de transcurridos los 21 días de la segunda dosis se enfermaron el 1,58%.

Con respecto a los decesos en personas vacunadas, entre las personas con esquema completo y 21 días luego de la segunda dosis de vacunación, fallecieron el 0,003%, en tanto que entre las personas inmunizadas con la primera dosis, sólo el 0,04%.

CREDENCIALES

Comenzó la entrega de Credenciales de vacunación COVID-19 para los inoculados en Zárate. Hoy y el viernes se iniciará la entrega de las credenciales a vacunados hasta el mes de febrero inclusive en el Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Club Deportivo Carlos Pellegrini. La misma tendrá lugar de 10 a 14 horas en la Sociedad Vecinal Villa Carmencita (Rawson 1563). Será condición excluyente presentar el DNI y el Carnet de Vacunación COVID-19 para efectuar el retiro.

El Centro de Vacunación de Club Pellegrini de Zárate, donde sigue adelante el operativo.

Richmond producirá 5 millones de dosis al mes una vez que “alcance ritmo”

El presidente de la farmacéutica Richmond, Marcelo Figueiras, afirmó que producirá la vacuna Sputnik V en la Argentina, dijo que la “planta modelo de biotecnología permitirá desarrollar 500 millones de dosis” de ese fármaco cuando esté en pleno funcionamiento.

“Como sabemos, los países que producen, vacunan y los que no producen esperan”, advirtió al exponer ante en la Cámara de Diputados en una reunión que mantuvieron los jefes de bloques con representantes de laboratorios.

En este marco, el empresario adelantó que la producción programada es de 500.000 dosis por semana, cifra que podrán alcanzar a partir de los próximos días.

“A partir de esta semana vamos a hacer 500.000 dosis por semana, podemos llegar a fabricar cinco millones de dosis por mes una vez que alcancemos el ritmo, teniendo en cuenta que completen los envíos prometidos”, dijo.

También fue consultado respecto a si la producción incluía el componente dos de la vacuna Sputnik y señaló que se las “prometieron”.

“No tengo confirmado cuándo, pero sí, nos lo van a enviar. Vamos a tener más fluidez”, aclaró.

También destacó que han “tenido apoyo de toda la industria farmacéutica local e internacional, que se han interesado en la producción futura de la planta” y asumió que “hay que trabajar en conjunto e invertir para producir”.

“Destaco el acompañamiento de todo el arco político y empresarial al proyecto, con un sentido patriótico que supera las diferencias políticas, que se hará a través de un fideicomiso público, transparente y abierto”, afirmó.

Ante la consulta de diversos legisladores, Figueiras dijo que el laboratorio Richmond tiene “una relación exclusiva con el Fondo Ruso de Inversión, con el Instituto Gamaleya, y con el Laboratorio Hetero de la India” y agregó que les “encarga el Fondo Ruso la producción de fase final de la vacuna”.

Señaló que el Fondo ruso “visitó laboratorios antes de elegir su socio local” y explicó que “la capacidad productiva estaba a pleno en la mayoría, por la producción de vacunas para campañas normales”, en tanto que ellos encontraron “dónde producir”.

Dijo que la decisión de fabricar la vacuna “es un orgullo por la ciencia argentina” y que “médicos, investigadores y trabajadores argentinos” le dan “la esperanza de poder colaborar “con su “humilde aporte en este momento de tanto dolor”.

Sobre si recibió alguna ayuda económica, Figueiras dijo: “No hemos obtenido ninguna financiación y toda la inversión la hicimos con capital propio”

LLEGO EL REACTIVO

Argentina alcanzó ayer los casi 19 millones de dosis de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, pero además, por primera vez, llegaron al país los principios activos de la vacuna Sputnik V, que permitirán su fabricación en el país para reforzar el plan de vacunación nacional con mayor cantidad de dosis disponibles.

Ayer la tarde arribó a Ezeiza el decimonoveno vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú, que trajo en sus bodegas un cargamento con componentes 1 y 2 de la vacuna Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción local del fármaco contra el coronavirus.

La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número de vuelo AR1063 aterrizó a las 16,56 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, proveniente de Moscú, con 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, 81.850 del componente 1 y 300 litros del principio activo para comenzar la producción local de la vacuna.

Con estas más de 480 mil dosis, hasta el momento, la Argentina ya recibió 18.931.945 dosis de vacunas: 9.415.745 Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca – Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo COVAX y 2.992.200 AstraZeneca-Universidad de Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

El vuelo fue recibido por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Nicolini manifestó su “satisfacción” por la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con vacunas y señaló que “todos los vuelos son importantes, pero éste lo es aún más, porque trae, además de vacunas, el principio activo para fabricar la vacuna Sputnik en nuestro país, y así contribuir al Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional”.

Destacó el “esfuerzo conjunto” de “todos los que están trabajando para que estos operativos se concreten” y reiteró que la llegada de más vacunas es “una muy buena noticia”.

