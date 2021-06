La peligrosa Ruta 6: entre el abandono y la inseguridad

Cualquier vecino que recorra con frecuencia la Ruta 6 sabe que además de cuidar el cumplimiento de las normas de tránsito, debe prestar especial atención al estado de la autovía para no sufrir accidentes, padecer la rotura de su vehículo o terminar afectando a terceros.

Son numerosas las problemáticas que presenta la ruta provincial y que despiertan la preocupación de los automovilistas. En varias ediciones de este medio se expusieron los reclamos de quienes deben transitarla a diario y que expresan, con razón, el malestar que les genera tener que viajar con incertidumbre.

Angel Ibáñez es un vecino de la ciudad que trabaja para una empresa distribuidora de la zona y realiza repartos en Zárate, Campana y alrededores, y se puso en contacto con este medio para remarcar la necesidad de que las autoridades gestionen soluciones a los automovilistas que deben utilizar la autovía cotidianamente.

“Desde hace tiempo prefiero tardar más y hacer el trayecto entre Zárate y Campana por Ruta 9 y evitar circular por la Ruta 6, porque pienso que en cualquier momento me puede ocurrir una tragedia”, comenta el vecino.

Al respecto señala varios factores que son preocupantes: “Tenemos que estar cuidándonos de que no nos roben, de esquivar los ‘miguelitos’ y las maderas que tiran, de que no nos apedreen, pero además hay que estar pendiente de no agarrar ningún pozo porque eso puede terminar en una situación lamentable”.

Con esto, hace referencia a dos situaciones: por un lado, el peligro que se genera al realizar una maniobra imprevista para evitar un bache, lo cual puede desencadenar un accidente con otro vehículo; y por otro lado, por ejemplo los días de lluvia donde los baches están cubiertos por agua, y que al cruzar sobre ellos puede derivar en la rotura del rodado o en la pérdida de estabilidad y el propio conductor quien sufra las consecuencias de un siniestro vial.

“Los que trabajamos en la calle y conocemos lo que es la ruta sabemos de los peligros. Ya pasaron varios accidentes de personas que despistan por esquivar un pozo o terminan volcando. Uno tiene familia y quiere llegar sano a casa”, explica.

A este escenario, se suma la deficiente iluminación de la autovía en varios tramos, lo cual dificulta la visibilidad durante la noche y se vuelve un territorio de total indefensión y vulnerabilidad, tanto para automovilista como para motociclistas. No han sido pocos los robos ocurridos entre Zárate y Campana por parte de delincuentes que interceptan a sus víctimas mediante distintas técnicas.

En esta línea, concluyó: “Sería bueno que las municipalidades de Zárate y Campana trasladen el pedido a la Provincia, porque somos los vecinos de esas ciudades los que transitamos esta ruta todos los días y estamos en peligro”.

INTENTOS DE ROBO

El reiteradas oportunidades la Ruta 6, entre Zárate y Campana, es escenario de emboscadas contra conductores de vehículos. El método: clavos “miguelito” o piedra de gran tamaño.

Se trata de elementos que, al ser lanzados sobre el pavimento, provocan la destrucción de los neumáticos. La persona que conduce se detiene metros más adelante y termina siendo asaltada por ladrones.

Los casos no se conocen por los carriles oficiales de información, sino por denuncias de los mismos damnificados, uno de los cuales llegó a pedir seguridad a las autoridades, como así también una mejor iluminación.

La zona es escenario permanente de ataques de personas contra conductores de autos y de camionetas. Muchos de los cuales no frenan para evitar ser asaltados, pero provocando daños en el vehículo.

