Feriados: Cambios en el servicio de recolección

La empresa ENTRE informó que, debido al feriado del día lunes 21 de Junio, habrá cambios en la frecuencia de la recolección de residuos sólidos urbanos.

– Recolección de residuos diaria nocturna de domingos a viernes: No sacar las bolsas el día domingo 20 de Junio. El servicio volverá a la normalidad el día lunes 21 desde las 20:00 hs.

-Recolección de residuos diaria diurna de lunes a sábado: No sacar las bolsas el día lunes 21 de Junio. El servicio volverá a la normalidad el día martes 22 a partir de las 5:00 hs.

-Recolección de residuos diurna los días lunes, miércoles y viernes: No sacar las bolsas el día lunes 21 de Junio. El servicio volverá a la normalidad el día miércoles 23 a partir de las 05:00 hs

No se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días martes, jueves y sábado.

Se recuerda que el servicio de recolección diario nocturno comienza desde las 20 hs. en el presente horario de invierno

Ante cualquier consulta o duda acerca del servicio de recolección durante el próximo feriado, pueden contactarse con la empresa al (03487) 501020 o a la dirección de correo electrónico admzarate@entre.com.ar de lunes a viernes de 8 a 17 horas.