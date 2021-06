El Hospital Zonal recibió equipamiento para reforzar el área de terapia intensiva

El Hospital Zonal “Virgen del Carmen” recibió tres camas y un ecógrafo para el área terapia intensiva para reforzar la atención en medio de la pandemia.

El jefe de Gabinete de la Dirección Provincial de Hospitales Agustín López visitó ayer el nosocomio local y estuvo acompañado por el director del Hospital “Virgen del Carmen”, Dr. Marcelo Vigil, el director asociado Dr. Guido Antonelli, el secretario de Salud municipal, Dr. Marcelo Schiavoni,el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura del Municipio Ariel Ríos y el titular de Pami Zárate, Guilermo Montenegro, entre otros.

El Dr. Vigil destacó que la donación permitirá aumentar así el cupo a 18 camas del sector terapia intensiva; “Hoy tenemos dos terapias divididas: una polivalente y otra de UTI exclusiva Covid. Además, el aporte de un ecógrafo portátil nos va a permitir hacer consultas espontáneas en el consultorio y sala, y el seguimiento de toda la patología Covid dentro de la UTI. Ya se está charlando, hemos hecho equipos de trabajo y hace más de dos semanas que estamos con el Municipio y con la colaboración de Nasa, trabajando para entablar un proyecto serio para que el techo del hospital ya no sea un problema eterno sino sea la solución final, porque sin el techo no podemos mantener el equipamiento”.

En tanto, López dijo que “realmente hubo una decisión política por parte del gobernador de fortalecer el sistema de salud y avanzamos en ese sentido. El ecógrafo que trajimos que tiene un valor de alrededor 17 mil dólares, a la ciudad de Zárate le va a permitir no sólo dar respuesta en la terapia sino también fuera del hospital, hacer un trabajo con las diferentes áreas programáticas en las localidades que lo puedan llegar a necesitar.”

Por último, el secretario Schiavoni se refirió al arreglo del techo del nosocomio, que se llovió con las últimas fuertes lluvias. En ese sentido, reveló que se trabaja en conjunto con la empresa Nucleoeléctrica Argentina para realizar la reparación del mismo, “o están evaluando la colocación de un sobretecho nuevo, eso lo están analizando los arquitectos e ingenieros”.

“Vinimos a traer tres camas más de terapia intensiva para fortalecer el área crítica”, dijo López.