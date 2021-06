Usuarios denuncian la sobrecarga pasajeros en líneas de colectivo

Durante la jornada de ayer, una vecina se puso en contacto con este medio para expresar su preocupación frente a las condiciones que le tocó viajar en el servicio del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Según detalló la vecina a este medio, subió a la unidad de transporte de pasajeros -que viajaba sentido a barrio Cementerio- en calles San Martín en Independencia en horas del mediodía y se encontró con un escenario preocupante en tiempos de pandemia de Coronavirus.

El habitáculo del colectivo se encontraba repleto de personas y no se priorizaba el cumplimiento del distanciamiento preventivo. Asimismo, la pasajera relató que tuvieron que solicitarle al chofer de la unidad que no siguiera subiendo gente, dado que el nivel de aglutinación de personas no ofrecía las mejores condiciones sanitarias dado el contexto.

Asimismo, fueron los propios pasajeros los que tuvieron que abrir las ventanillas del colectivo para garantizar la circulación del aire, tal como se recomienda en espacios cerrados.

EN OTRAS LINEAS

Además, usuarios de otras líneas de colectivo que realizan recorridos interurbanos también revelaron situaciones similares. Pasajeros de líneas como la 204 que une Zárate con Escobar, y la 228 que recorre Zárate, Campana y Luján, indicaron que presenciaron situaciones -que incluso derivaron en intercambios verbales- por el incumplimiento del uso del barbijo (tanto por parte de choferes como de los pasajeros), así como también por la sobrecarga de las unidades que obligan a las personas a mantener una corta distancia entre sí.

Micro del SIT repleto con gente parada en el pasillo.

