Ochenta de las 116 escuelas volvieron a la presencialidad

Se cumplen casi dos semanas del reinicio de clases luego del pase de Zárate a Fase Epidemiológica 3. Actualmente el distrito presenta mucha circulación y tránsito de personas en la calle, en los micros y concentración de personas en las puertas de los colegios. Una situación que las autoridades buscaban evitar pero que se terminó dando, aunque a la par de una disminución de la ocupación de camas de terapia por la campaña de vacunación, según los propios especialistas.

Pero la noticia fue y sigue siendo la vuelta a clases en las denominadas “burbujas”, y en este contexto el Inspector en Jefe Distrital, Marcelo Sánchez, evaluó cómo fue este regreso a las aulas; “regresamos con la presencialidad, en burbujas, en los tres niveles obligatorios: inicial, primaria, secundaria y aparte especial, una modalidad que nunca cortó con la presencialidad por la característica de los chicos que acompañan y atienden. La actividad se desarrolla en grupos pequeños, que se denominan burbujas, con lo cual todos los chicos que no asistieron, les habrá tocado esta semana y así sucesivamente. Cada establecimiento conformó estas burbujas de acuerdo a su capacidad en materia de infraestructura y su personal. Con lo cual estamos conformes con el desarrollo de la presencialidad”, expresó el funcionario provincial; quien aclaró que docentes directivos y auxiliares se encuentran capacitados para llevar a cabo el regreso a las aulas con todos los protocolos provinciales vigentes.

Por otro lado, confirmó que en nuestro distrito 80 de las 116 instituciones educativas retomaron las actividades presenciales; existen nueve instituciones que no han podido empezar por falta de gas o con problemas con sus calefactores y desde el Consejo Escolar están trabajando para resolver tales situaciones. Aparte hay otro caso con la Escuela 25 de isla que sigue con toda su actividad virtual dado que resta instalar el generador eléctrico que brinda agua y energía al establecimiento”, explicó Sánchez. “El consejo escolar viene trabajando muy intensamente en resolver todos los problemas, como también gestionaron de forma eficiente los fondos que envió el gobierno provincial para adquirir insumos de limpieza y desinfección y el dinero para que muchos alumnos que no tienen internet o conexión, puedan seguir las clases con cuadernillos y material de lectura. A ellos se los denomina matrícula priorizada y en este sentido el consejo escolar estuvo gestionando para que nadie pierda su continuidad pedagógica”, remarcó el inspector en Jefe Distrital.

Las clases presenciales se reformaron hace dos semanas.

Comparte esto: Twitter

Facebook