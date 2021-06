Enviaron algunos turnos para la segunda dosis de la vacuna

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que el gobierno bonaerense está enviando 178.199 turnos para segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a quienes se hayan inscripto previamente.

“Se están enviando 178.199 nuevos turnos de segundas dosis para la vacunación”, anunció el ministro Daniel Gollan, solicitando que quienes se hayan inscripto revisen sus casillas de correo electrónico o la aplicación VacunatePBA para verificar la eventual convocatoria.

COMO AVANZA EL PLAN DE VACUNACION

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que los próximos días se alcanzará “el total de 6 millones de vacunados” contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, por lo cual queda por inmunizar “gente sana y no de edad de riesgo ni grupos prioritarios”.

El mandatario remarcó que el total de inscriptos para ser inoculados es de “9 millones y medio” de bonaerenses.

“La gran novedad del programa de vacunación es vacuna libre para todos los mayores de 50 años” en todo el distrito, recordó, y marcó que esto mientras tanto “permite avanzar sobre grupos etarios que no son los de mayor riesgo” en la asignación de turnos.

Subrayó que se trata de “la única jurisdicción con vacuna libre” y eso los obliga a un trabajo logístico que asegure “tener stock” para los anotados y para los no anotados.

Recordó que “en la provincia están abiertas las inscripciones de todos los grupos” desde hace varios meses, y remarcó que “en muchos lugares” del distrito “se están acabando los inscriptos en grupos de riesgo”.

MAS VACUNAS

Argentina alcanzó durante la semana pasada la cifra de 25 millones de vacunas recibidas desde que a fines de diciembre comenzó el plan de inmunización contra el coronavirus, en un contexto en el cual se acelera la inoculación de la población y se esperan nuevos vuelos a Rusia que traerán componente 1 y 2 de la Sputnik V para completar los esquemas de dos dosis.

En tanto, el Gobierno anunció este viernes un acuerdo para la adquisición de 24 millones de vacunas de origen chino producida por la empresa Sinopharm, que serán entregadas entre julio y septiembre.

El anuncio se conoció durante una conferencia de prensa que ofreció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien informó que las vacunas Sinopharm llegarán en cargamentos a un ritmo de ocho millones de dosis mensuales entre julio, agosto y septiembre.

Durante esta semana, se produjo un récord con la llegada de 4.350.000 dosis de vacunas entre AstraZeneca y Sinopharm, de las cuales 4.200.000 eran distribuidas a las 24 jurisdicciones federales del país.

Hay vacunación “libre” para todos los mayores de 50 años y embarazadas con la primera dosis.

