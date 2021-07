El Municipio aún no respondió el pedido de información sobre el ex Hogar de Ancianos

Ante la falta de información oficial de la residencia actual de los Adultos Mayores que estaban alojados en el Hogar de Ancianos Municipal “Virgen del Carmen”, y recogiendo la inquietud de un vecino, los concejales del bloque de Juntos por el Cambio presentaron un Pedido de Informes al Ejecutivo municipal para que comunique oficialmente cómo fue el movimiento de abuelos y abuelas del ex hogar de ancianos que, en la actualidad, sigue funcionando como un Centro de Aislamiento (CEDA) a raíz de la pandemia.

“Se ejecutó un 41% menos de lo presupuestado para el año 2020 para el Hogar de Ancianos Municipal Virgen del Carmen y, a la par, no fue informado oficialmente a dónde fueron trasladados los abuelos que ahí residían. El hecho de haberlos trasladado debería haber implicado un aumento del presupuesto, para así poder garantizar que dichos abuelos tuvieran la atención que corresponde”, expresaron los ediles de Juntos por el Cambio en el pedido de informes, presentado el mes pasado y del que aún no se tiene respuestas por parte de la Municipalidad.

Los abuelos que residían en el Hogar de Ancianos fueron relocalizados.

