Con la presencia de personal de Región Sanitaria V se llevó a cabo en la mañana de ayer un nuevo operativo Detectar en el centro de la ciudad, con el propósito de identificar de manera temprana aquellas personas que puedan presentar un contagio de Covid 19.

Allí estuvo presente la Lic. Fabiana D’Alessandro, a cargo del Abordaje Territorial de la Región Sanitaria V, quien señaló que el objetivo de estos operaticos es “detectar tempranamente personas con síntomas Covid, para poder aislarlas y hacer todo el procedimiento que tiene que ver con el tratamiento. Estamos implementando los testeos en personas sin síntomas, cosa que hasta ahora no sucedía. Esto es debido a que los casos vienen bajando y como hecho correlativo se empiezan a liberar medidas, y empieza a haber más circulación. Se van a estar hisopando a personas que voluntariamente se acerquen, ya sea porque tienen dudas o sospechas”. Según indicó D’Alessandro, a partir de los testeos que vienen realizando en el marco de este programa, se registró una baja en la positividad.

Por su parte, el secretario de Salud, Marcelo Schiavoni, indicó que en la jornada de hoy realizarán un abordaje sanitario en el Parque Urbano, y los agentes sanitarios recorrerán Villa Carmencita hasta barrio Pitrau, realizando consultas casa por casa para tratar de detectar algún caso sospechoso con síntomas o informando a quienes quieran acercarse al Parque Urbano para el triage (la entrevista que realizan los profesionales de la salud) o el hisopado.

SITUACION SANITARIA

“Todos sabemos que no hay que descuidarse, permanentemente decimos que sigan con las medidas de distanciamiento; siempre repito el agradecimiento a toda la población que está cumpliendo con estas medidas. Creemos que la mejor manera de que sigan bajando los casos es la prevención”, expresó el funcionario y, respecto de la situación del sistema sanitario local, agregó: “En la parte que es de Covid, la ocupación de camas ha bajado mucho, tenemos muchas camas liberadas que se están utilizando para pacientes polivalentes y esperamos seguir en este camino. En 10 días más vamos a ver el efecto del fin de semana largo y el Día del Padre, esperamos que no tenga impacto y sigamos tranquilos con la campaña de vacunación y ya empezar la tanda de segundas dosis”.

Los centros de vacunación

Según explicó el Dr. Schiavoni, se continúa reclamando a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia la apertura de nuevos vacunatorios en el distrito: “La Provincia tiene una política de no ampliar los vacunatorios, pero no solo en Zárate; lo que se ha hecho es bajar más cantidad de dosis, mejorar los vacunatorios existentes en cantidad de gente que atiende, el ejemplo es Pellegrini, que estaba vacunando 400 por dia, saltó a 600, pasó a 800 y ahora tiene turnera de mil personas por día. Punto Ioma está en análisis la mudanza porque es incómodo y la gente tiene que esperar en la vereda. Tomamos las quejas y suponemos que en esta semana habrá un cambio de lugar para una mejor atención”.

Allí, también estuvo presente el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ariel Ríos, quien subrayó: “Hoy tenemos un universo de más de 45 mil vacunados, pero hay que seguir inscribiendo, la gente se tiene que seguir anotando. Hay que llevar confianza a nuestra sociedad de que la vacuna es el camino principal”.

