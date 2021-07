Hay 43 municipios bonaerenses en Fase 2, 86 en Fase 3 y 6 en Fase 4

Un total de 43 distritos de la provincia de Buenos Aires se encuentran en Fase 2, con mayores restricciones debido al aumento de casos de coronavirus, en tanto que 86 municipios se ubican en Fase 3 y 6 en Fase 4, según se oficializó ayer en el Boletín Oficial.

En el ámbito bonaerense rige desde hace un año un sistema de fases, en el que están incluidos los municipios de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario que presenten, según la cantidad de casos de coronavirus y otros indicadores.

En cada fase están habilitadas una serie de actividades, que deberán realizarse bajo el “estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente hubieren aprobado las autoridades provinciales competentes o la autoridad sanitaria nacional”.

Fase 4

Así, los distritos que se encuentran en Fase 4 o de “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio” son Adolfo Gonzales Chaves, Baradero, Benito Juárez, Colón, Coronel de Marina L. Rosales y Olavarría.

Fase 3

En tanto, en Fase 3, de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” se encuentran 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Castelli, Chascomús, Coronel Pringles y Daireaux.

También, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Alvarado, General Alvear, General Guido, General Madariaga, General Las Heras, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Guaminí, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata y Lanús, Laprida, Las Flores y Lezama.

A la vez, están en Fase 3 Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pila, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, Rojas, Saavedra, Salto, San Antonio de Areco, San Cayetano. San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro,San Vicente, Tandil, Tigre, Tordillo, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Vicente López, Villa Gesell.

Fase 2

En la Fase 2, de “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, se encuentran: 9 de Julio, Balcarce, Bolívar, Carlos Tejedor, Chacabuco, y Chivilcoy.

Del mismo modo, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Florentino Ameghino, General Arenales, General Belgrano, General Lamadrid, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Leandro N. Alem y Lincoln.

En esa instancia se encuentran Lobería, Lobos, Magdalena, Maipú, Monte, Monte Hermoso, Necochea, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pinamar, Puan y Punta Indio.

Otros municipios que también están en Fase 2 son: Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, San Andrés de Giles, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Tornquist y Trenque Lauquen.

Las fases se establecen según la cantidad de casos de coronavirus y otros indicadores y en cada una se encuentran habilitadas una serie de actividades.

Medidas que rigen en Zárate

-Restricción nocturna de circulación general de 0 a 6 horas.

-Comercios no esenciales podrán volver a funcionar entre las 6 y las 20 horas.

-Locales gastronómicos: desde las 6 a las 23 podrán atender al aire libre o en espacios interiores con aforo de hasta el 30% de su capacidad. Después de las 23, sólo con envío a domicilio o take away.

-Continúan suspendidas las reuniones sociales o familiares.

-Actividades culturales en espacios públicos únicamente al aire libre y con hasta 10 personas.

-Actividades recreativas y deportivas sin contacto y sólo al aire libre con hasta 10 personas.

-Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con hasta 30% de aforo.

-Clases presenciales en todos los niveles y de acuerdo a los protocolos vigentes.

