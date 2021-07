Tenaris comenzó operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta

Tenaris dio inicio a sus operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta, el segundo reservorio mundial de shale gas y el cuarto de shaleoil. De esta manera, la compañía con más de 60 años de trayectoria en el mercado energético sigue ampliando su oferta de servicios a clientes de la región.

A junio ya se concretaron 90 fracturas en 3 pozos con muy buenos indicadores de eficiencia, acompañando el incremento de los niveles de producción del yacimiento de gas no convencional Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol. Esto siginificó una puesta a punto y operación en tiempo récord, tras la adquisición de equipos de fractura hidráulica, CoiledTubing y wireline de Baker Hughes en Argentina en el mes de marzo.

“Este es un proyecto clave, no solo porque expande nuestra participación en el mercado de servicios de completamiento no convencional y apuesta el desarrollo de Vaca Muerta; sino que también demuestra la capacidad de Tenaris de continuar ofreciendo innovación y sinergias en la industria energética”, expresó Javier Martínez Alvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur.

