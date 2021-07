Satisfacción de bomberos tras empezar a recibir la vacuna contra el Covid-19

Una gran noticia comenzaron a recibir los miembros del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate a mediados de semana, cuando en sus celulares fueron notificados acerca de los turnos que les habían sido asignados para recibir la vacuna contra el Covid 19.

Hace varias semanas los servidores expresaron de manera pública su pedido para ser vacunados, dado que cumplen una función esencial en la atención de la emergencia y a la vez se encuentran sumamente expuestos a los contagios por la propia actividad que desarrollan.

En aquel momento, desde la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, habían expresado que “la labor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios está considerada dentro de los parámetros que le asignan la categoría de trabajadores esenciales en todo el país, pero no ocurre lo mismo en la incorporación a los listados de prioridad para la vacunación” y que “el trabajo voluntario y profesional que realizan los bomberos y bomberas no puede ser desarrollado por ninguna otra persona, es una tarea específica que requiere de años de capacitación y entrenamiento”.

El problema puntual que generaba gran incertidumbre tenía que ver con que, en caso de registrarse un contagio dentro del cuerpo de bomberos, el cuartel debía dejar de funcionar dado que se debía adoptar una medida de aislamiento preventivo.

Si bien este riesgo no desaparece, lo cierto es que contar con al menos una dosis de la vacuna contra la Covid 19 representa una importante seguridad para la protección de la vida de los servidores.

DESCENTRALIZACION DEL CUARTEL

En el caso de Zárate, para evitar que el servicio de bomberos quede inactivo ante un eventual contagio de Coronavirus, se decidió descentralizar el cuartel, generando otra base en un predio de la Cooperativa Eléctrica sobre la avenida Antártida Argentina.

“SE ESTA PUDIENDO VACUNAR A TODO EL PERSONAL”

Desde el Cuartel de avenida Rivadavia expresaron a este medio su alegría por el inicio del proceso de vacunación que comenzó a desarrollarse en el Punto Ioma ubicado en la sede de Suteba, como en el Club Pellegrini.

“Los bomberos están yendo todos a los distintos vacunatorios, allí la atención es excelente y por suerte se está pudiendo vacunar el personal”, comentó Claudio Chaves, miembro del Cuerpo Activo, quien agregó que, los servidores se están acercando a recibir la vacuna a medida que les llega la asignación de los turnos. En Zárate, la nómina de bomberos voluntarios es de 70 personas, de las cuales 20 desarrollan sus tareas en el destacamento y el resto en el cuartel central.



