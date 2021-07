Disponen asueto por el aniversario de Campana

Hoy, con motivo de conmemorarse el 136º aniversario de la fundación del partido de Campana, se otorgará asueto administrativo para los empleados municipales.

A través del Decreto 397/2021, la medida alcanza al personal “que deba cumplir tareas normales y no indispensables durante la jornada”. Por ello, permanecerán cerradas aquellas dependencias de atención al público.

No obstante, “se arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o interrumpibles”, se informó ayer.

Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU.

