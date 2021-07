“La situación sanitaria es alentadora”

Un nuevo operativo del Plan Detectar se llevó a cabo en la mañana de ayer en Plaza Mitre, donde se instalaron las postas de triage e hisopados para realizar una detección temprana de casos positivos de Covid 19 a los vecinos que se acercaron a formular sus consultas.

Allí estuvo presente el secretario de Salud municipal, Dr. Marcelo Schiavoni quien brindó detalles sobre la situación epidemiológica en el distrito y la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a este escenario.

“La situación es alentadora, la ocupación de camas sigue por debajo del 50% en las camas generales, en las terapias hay margen de trabajo” dijo el funcionario y a la vez sostuvo que tanto las clínicas privadas como el Hospital Zonal Virgen del Carmen presentan una mayor “libertad de acción”, aunque lo que definen como “patologías no Covid” siguen presentes y generan demandas.

CAMPAÑA DE VACUNACION

Con respecto a la campaña de vacunación, Schiavoni sostuvo que “gran parte de la población está vacunada con primera dosis y ahora se está analizando cómo proyectar la segunda dosis para toda la población. Recién ahí vamos a poder hacer una análisis con respecto a la inmunidad de rebaño”.

En esta línea, agregó que según el análisis que realizan con las autoridades de salud provinciales, en el mes de octubre estaría vacunada toda la población con ambas dosis.

REFORZAR LOS CENTROS DE VACUNACION

Respecto de la necesidad de nuevos vacunatorios en el distrito, puntualmente en la localidad de Lima, el funcionario detalló: “Está el compromiso de Región Sanitaria V de ampliar el Centro de Vacunación de Pellegrini”. Al respecto, informó que ese vacunatorio pasó de aplicar 600 dosis diarias a 800. En simultáneo, se continúa la vacunación en el Punto Ioma y ahora sumarán nuevamente al Hospital Intermedio Dr. René Favaloro donde se estima que se aplicarán unas 200 dosis más por día y así aliviar los otros dos puntos. “Esta pendiente el vacunatorio en Lima que para nosotros es prioridad; Provincia quedó en responder, lo está analizando, creemos que está totalmente justificado tener un vacunatorio en Lima y es lo que estamos tratando de cerrar en estos días”, explicó.

“LA GENTE ESTA PREDISPUESTA A ACERCARSE”

El abordaje sanitario realizado en la zona céntrica ayer forma parte de un esquema de trabajo que vienen realizando de manera conjunta la Municipalidad con la Provincia de Buenos Aires.

“Realmente fue una muy buena iniciativa, la gente está muy predispuesta a acercarse a las zonas donde establecemos los puntos”, dijo el Secretario de Salud, quien destacó el trabajo conjunto con la Gobernación que aporta el laboratorio móvil, el personal administrativo y los hisopadores.

“Vimos que hay alta tasa de negatividad, se empezaron a hisopar en algunos casos gente aleatoria, asintomática y sin indicación de hisopado para hacer un estudio de prueba y en eso estamos colaborando. No ha variado la tasa de positividad más allá de que se amplió la cantidad de hisopados por día”, aseguró el funcionario.

SIN PROBLEMAS CON LOS HISOPADOS

Por último explicó que tanto en la Unidad Sanitaria Dr. Aurelio Aleotti de Lima como en el hospital Intermedio municipal Dr. René Favaloro “no hay ningún problema en hisopar prepagos o pacientes con obra social, ni en su seguimiento; esa versión no es correcta, simplemente se pide los datos porque muchas obras sociales tienen un 0800 de seguimiento y cuando el hisopado da positivo, tenemos la tranquilidad de que más allá del call center municipal se pueda hacer el seguimiento”.

Vecinos aguardan ser hisopados ayer en la esquina de Justa Lima y Belgrano.

Campaña de vacunación en la sede del gremio Suteba.

