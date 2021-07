No habrá restricciones en vacaciones de invierno pero sí permisos de circulación

El Gobierno bonaerense confirmó ayer que durante las vacaciones de invierno, que están previstas que inicien el lunes 19 de julio de 2021 en la provincia de Buenos Aires, no está previsto que rijan restricciones a la circulación y, por el contrario, el desplazamiento será libre, siempre que no se complique la situación sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

El ministro de Producción, Augusto Costa, aseguró que “no hay nada que nos haga pensar que va a haber que reducir la movilidad entre los municipios”, en momentos donde ayer se confirmó la sexta semana de baja de contagios Covid. “Tenemos confianza en que se puedan desarrollar las actividades turísticas”.

Si bien el funcionario indicó que el receso invernal 2021 en la provincia de Buenos Aires estará “asociado a la situación epidemiológica”, Costa remarcó que se apunta a “unas vacaciones de invierno en pandemia, como en la última temporada de verano”, con el uso de la App Cuidar y fuertes protocolos sanitarios, que eviten la propagación del virus.

Por ahora con este escenario sanitario, no se espera que rijan restricciones en la circulación entre los municipios. “Tenemos confianza en que, al igual que en el verano, se puedan desarrollar actividades sobre todo para que los sectores más golpeados puedan tener ingresos y para que los que quieran tomarse unos días, lo puedan hacer, cuidando los protocolos y la salud”, el titular de la cartera de Producción.

En ese sentido, advirtió que no va ser una temporada “como las que estamos acostumbrados» y enfatizó en que «no hay nada que nos haga pensar que va a haber que reducir a circulación entre los municipios”.

El funcionario adelantó que no se van a pedir testeos Covid ni certificados para desplazarse. “Entendemos que no tiene sentido y que lo que nos va a permitir desarrollar la temporada es que la gente se cuide y que se cumplan los protocolos. No creemos que haga falta otra medida”, explicó y agregó: “Va a ser una pauta distinta a la habitual pero va a haber mucha gente que va elegir tomarse unos días en la costa y eso genera ingresos en un sector muy golpeado”.

El ministro enfatizó en que durante la temporada de verano 2021 la cantidad de turistas superó los 8 millones en la provincia de Buenos Aires, lo que representa el “80% de un receso normal”.

“Las pérdidas de estos sectores son enormes y ningún Estado del mundo tiene posibilidad de compensar esa pérdida, pero desde el Estado nacional y provincial buscamos estar presentes y acompañar a los sectores con las herramientas que teníamos”, dijo.

En ese contexto, señaló que “en el hotel va a haber aforos relacionados con los cumplimientos de los protocolos de distancia, como en el verano, con la lógica restringida de acuerdo a las fases” que atraviese cada uno de los distritos.

Lo que nuevamente volverá a exigirse como parte de los controles es la App Cuidar. Cada individuo y todo grupo familiar deberá tramitar un único certificado y en el formulario de solicitud deberá especificar el lugar de hospedaje, los lugares por los cuales se prevé circular y las fechas en las permanecerá en el municipio bonaerense de destino.

Zárate sigue en Fase 3

Un total de 43 distritos de la provincia de Buenos Aires se encuentran en Fase 2, con mayores restricciones debido al aumento de casos de coronavirus, en tanto que 86 municipios se ubican en Fase 3 (como Zárate y Campana) y 6 en Fase 4.

En cada fase se encuentran habilitadas una serie de actividades, que deberán realizarse bajo el “estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente hubieren aprobado las autoridades provinciales competentes o la autoridad sanitaria nacional”.

MEDIDAS DE LA FASE 3

Restricción nocturna de circulación general de 0 a 6 horas

Comercios no esenciales podrán volver a funcionar entre las 6 y las 20 horas

Locales gastronómicos: desde las 6 a las 23 podrán atender al aire libre o en espacios interiores con aforo de hasta el 30% de su capacidad.

Continúan suspendidas las reuniones sociales o familiares.

Actividades culturales en espacios públicos únicamente al aire libre y con hasta 10 personas.

Actividades recreativas y deportivas sin contacto y sólo al aire libre con hasta 10 personas.

Celebración de ritos religiosos únicamente en espacios cerrados con aforo del 30 por ciento.

Clases presenciales en todos los niveles y de acuerdo a los protocolos vigentes.

