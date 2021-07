Claudio Chaves: “Para ser bombero tenés que sentirte apoyado por tu familia, por tus amigos y por tu trabajo”

“En esta fecha le hablamos mucho a los bomberos nuevos que nos preguntan cómo era todo antes, se arman ese tipo de charlas y ellos mismos recuerdan que algo vieron de los bomberos que los trajo al Cuartel”, comentó a LA VOZ Claudio Chaves, miembro del Cuerpo Activo con 25 años de trayectoria y quien se encuentra próximo a jubilarse.

Cuando entre a la institución el bombero era distintos, usaba un overol de grafa, un saco de cuero, un casco cola pato y botas de goma. Era un bombero a la antigua, no solo en la indumentaria, sino en la forma de hablar, en el trato. El autobomba era más precario, era distinto. En esa época nosotros teníamos que adaptarnos a los superiores, hoy nosotros nos adaptamos a los bomberos nuevos”.

La incorporación de la tecnología fue un cambio sustancial a la actividad, no solo en cuestiones operativas, sino también en las tareas administrativas. “A nosotros nos resulta más difícil adaptarnos a la tecnología, a los chicos les resulta más fácil”, comenta Chaves y afirma que muchos de los bomberos más jóvenes dominan con gran facilidad los sistemas de documentación y administrativos, así como también el uso de equipos de última generación.“Nosotros venimos de una escuela más antigua, con menos herramientas, hoy se trabaja todo de una manera distinta a lo de antes”, remarca.

Más allá de los cambios propios del devenir histórico en la actividad de los bomberos, un tema siempre actual es conocer cómo se vincula el bombero con su entorno, que muchas veces deben abandonar raudamente para salir en un servicio.

“Para ser bombero tenes que sentirte apoyado por tu familia, por tus amigos y por tu trabajo, son tres factores fundamentales. Es difícil, en la familia es donde más pega porque a veces estamos y de repente no estamos más, y ellos están en nuestra casa esperándonos. Saben que salimos y no sabemos adónde vamos”.

Tiempo atrás la situación financiera y económica del cuartel de Bomberos Voluntarios era preocupante. La subida del dólar de años atrás generó una deuda muy compleja para afrontar pero con el correr de los meses la institución comenzó a estabilizarse. Esto tiene que ver, con que los cambios continuos que se perciben en el día a día hacen generan nuevas necesidades de equipamientos e instrumentos que, ante una situación económica desfavorable, resulta difícil de solventar. “Esto va cambiando a diario y tenemos que ir mejorando. Nunca se va a poder llegar a decir que tenemos todo y no nos falta nada, porque siempre sale algo nuevo que se necesita. Hoy estamos un poco mejor porque no pagamos luz, gas, ni impuestos y los insumos que compramos nos devuelven el 21%”, subrayó Chaves a la vez que destacó la ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos, promulgada por el Gobierno Nacional a mediados de Junio, que no solo asigna recursos fundamentales para que los bomberos y bomberas puedan desarrollar su actividad, sino que también contempla el bienestar de las familias de quienes exponen su vida todos los días.

Claudio Chaves.

