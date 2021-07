Aplican entre 1.200 y 1.300 vacunas por día

Durante la jornada de ayer, quedó habilitada la vacunación libre contra el Covid-19 para todas las personas mayores de 35 años. De esta manera, muchos vecinos se acercaron a los centros vacunatorios como en el Club Pellegrini con DNI para recibir la primera dosis.

Sobre la campaña de vacunación a nivel local, el Dr. Daniel Mautisi, integrante del Consejo Asesor de Salud de la Municipalidad de Zárate, reveló que “al momento, se aplicaron 60.723 dosis que se desglosan: primera dosis: 47.804 y 12.919 segunda dosis. En los últimos tres o cuatro días se superó el número de mil, hay un porcentaje de entre 1.200 a 1.300 vacunados diario y hubo un día con un pico, en el que se vacunaron 1.500. En breve va a estar vacunada con primera dosis la población que tiene permitido por directivas de Nación”.

EFECTIVIDAD DE LAS VACUNAS QUE SE ESTAN APLICANDO

En Zárate, al igual que en el resto del país, se están aplicando las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm.

Todas las vacunas contra el Covid-19, incluidas en la estrategia de vacunación implementada por Argentina, mostraron una elevada efectividad para prevenir la mortalidad por esa enfermedad, según un estudio preliminar del Ministerio de Salud en personas de más de 60 años.

Según las conclusiones, la efectividad de la primera dosis de la vacuna es mayor en las aquellas basadas en vectores virales no replicativos (Sputnik V y AstraZeneca) y menor para todas las dosis en las personas de 80 años y más.

La efectividad para mortalidad por Covid-19, según vacuna y dosis, indicó que la Sputnik V tuvo una eficacia del 74,9% con una aplicación en una muestra de 358.665 personas, AstraZeneca del 79,5% en 233.580 y Sinopharm del 61,6% en 147.908.

En el caso de la efectividad con dos dosis, el análisis demostró, con la misma cantidad de individuos, para cada una que en la Sputnik V aumenta a 93,3 %, en AstraZeneca a 88,8%, y en Sinopharm a 84%.

Con respecto a la efectividad según vacuna, dosis y grupo etario, la Sputnik mostró un 83% en la primera aplicación y un 97,5% en la segunda en personas de 60 a 69 años (192.430 casos); un 78,2% y un 94,2% para pacientes de 70 a 79 (109.219); y para más de 80, 65% y 86,2% (57.016).

AstraZeneca tuvo una eficacia del 83,8% y 100% en el primer grupo etario (125.230 casos); 83,2% y 96,1% en el segundo (62.611); y 67,8% y 78,4% en el tercero (45.739).

Por su parte Sinopharm, presentó: 67,8% y 80,2% (87.281 casos); 60,9% y 88,3% (40.669); y 35% y 77,6% para los mayores de 80 (19.958).

QUE TECNOLOGIA UTILIZAN

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) explicó que un vector viral no replicativo es “un virus al que le falta el gen responsable de su reproducción, por lo que no representa ningún riesgo de infección para el organismo” porque “se utilizan vectores virales para transportar genes de otro virus contra el cual se quiere inmunizar”. A este grupo pertenecen la vacuna Sputnik V y la AstraZeneca.

La vacuna Sinopharm, de origen chino, se basa en una plataforma de virus inactivado que son aquellos que se inactivan normalmente mediante calor o productos químicos, que destruyen la capacidad del virus para replicarse, pero lo mantienen “intacto” para que el sistema inmune todavía lo pueda reconocer y genere una respuesta inmune, precisó la SADI.

Largas filas de vecinos para vacunarse ayer en el Club Pellegrini.

El momento previo a recibir la vacuna contra el Covid-19,

Ayer se habilitó la vacunación para mayores de 35 años.

